«Непотопляемая мода»: дизайнер из Тулуна распродает коллекцию, чудом уцелевшую во время наводнения

Если еще вчера такого дизайнера как Светлана Шишкарева из Тулуна знали лишь земляки, то сегодня о ней говорит сам маэстро Вячеслав Зайцев. И что с того, что отзывается нелестно? Черный пиар, тоже пиар. А именно в самопиаре и упрекнул кутюрье, который одевает Аллу Пугачеву, 42-летнюю сибирячку. А она действительно не промах! Создала коллекцию на пустом месте – ну в буквальном смысле. Вуаля и старые юбки, платья, кофты, накидки, жилетки, найденные в бабушкиных сундуках, превратились в… винтажные наряды. И ценник на уникальные экземпляры соответствующий – от 6000 рублей за единицу. Причем только за шляпку… «Веса» авторским вещам добавил факт - коллекция пережила катастрофическое наводнение, за что и получила название «Непотопляемая мода».

- Создала я ее еще до паводка, – рассказывает Светлана Шишкарева. –Вообще я предприниматель – занималась развитием своей фитнес-студии и производством эко-десертов. Однажды и пришла в голову мысль попробовать создать линию одежды из натуральных материалов – льна, хлопка, чтобы поддержать наш сибирский бренд.

Модный показ состоялся в Иркутске. Фото: из архива героини.

Как создать свою линию одежды, если вы тоже чувствуете в себе потенциал кутюрье, но все еще не решились? Да просто. Делайте, как Светлана. Первое – соберите вокруг себя единомышленников. Тулунский дизайнер нашла пятерых мастериц. Второе – разгребите бабушкины сундуки, в них много полезного. «Вот в советское время были ткани! Натуральные! Не то, что сейчас!», - поспорите с этим, нет. Лен, хлопок – проверку временем прошли, профпригодность доказали. Третье – обновите имеющиеся модели, например, перекроите, добавьте кружева, вышивки, лоску, как, собственно, делают многие известные дизайнеры, и коллекция готова.

- Сказала рукодельницам: «А давайте почувствуем себя кутюрье!», - говорит Светлана. - Привлекла к работе даже свою тетю.

Дело пошло! Сибирячки демонстрировали свою линию на показах. Хотя, в общем-то, и не планировали. Свое занятие считали не иначе, как хобби. И кто бы мог подумать, что коллекция будет продаваться? В данном случае сработала поговорка: «Не было бы счастья, да несчастье помогло».

Многие в восторге от коллекции "Непотопляемая мода". Фото: из архива героини.

- Во время наводнения дом мастерицы, где хранилась коллекция, затопило, унесло вещи и дворовые постройки,и я даже не надеялась, что в таком бедствии наши наряды уцелеют, - вспоминает Светлана Шишкарева. - Да и не до моды нам было! Но через несколько дней, когда вода спала, мастер неожиданно принесла мне гору мокрой ткани, испачканной в песке. Я ахнула от удивления:целехонька наша коллекция! И даже стала еще интереснее, винтажности прибавилось.

Тулунчанки отстирали вещи, и давай их украшать. Вышивки, кружева, вязаные накидки - все пошло в дело. Уже 28 сентября «Непотопляемую моду» увидели иркутяне на фестивале «Этноподиум на Байкале». Нашлись и те, кто пришел в восторг от тулунской коллекции и готов был с ходу выложить за пальто из старой ткани больше 10 тысяч рублей.

- Одежду уже покупают, - уверяет дизайнер. - Все-таки это эксклюзив, ручная работа! Для мастериц, чьи семьи после паводка лишились доходов, это неплохое подспорье. Увы, мой дом и бизнес тоже пострадали от большой воды, так что я их понимаю и хочу, чтобы их труды оценили другие люди.