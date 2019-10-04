«12 друзей Оушена» по-новому: cибиряк создал подпольную нефтяную империю, сбежал из-под следствия и жил отшельником в тайге

Взъерошенный и небритый мужчина средних лет сидит в мокрой футболке около деревянной хибарки и, трясясь от страха, с трудом называет свои имя и фамилию. Так закончилась вольная жизнь бывшего нефтяного короля из Ангарска Ивана Прокопенко (имя и фамилия изменены. - Прим. ред.). Раньше ворочал миллионами, а потом жил отшельником в сибирской тайге, на заимке в предгорьях Восточного Саяна. Четыре последних года был в бегах и федеральном розыске.

Нет, это не история об уходе олигарха из мира больших денег ради души, это история о гениальном преступлении. Иван Прокопенко воссоздал в реальности главного героя фильма «12 друзей Оушена» Дэнни Оушена. Объединил вокруг себя ровно дюжину помощников и провернул если уж не аферу века, то нечто в этом роде точно!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/735601" frameborder="0"></iframe> ФСБ задерживает организатора банды, похищавшей нефть в Иркутской области.Видео: ФСБ России по Иркутской области.

КРАН ИЗ ЧЕРНОГО ЗОЛОТА

А началась эта история в 2010 году. Тогда 42-летний предприниматель Иван Прокопенко, ни разу не имевший проблем с законом, спокойно жил, собственно, как и большинство из нас: семья - жена и 4-летний сын, небольшой бизнес – база по переработке и хранению нефти. И именно это - жизнь «как у всех» - не давало покоя Ивану. Тем более что метод, как вырваться на новый уровень, он знал. Не давал предпринимателю покоя ни днем ни ночью магистральный нефтепровод Красноярск - Иркутск. Этот ключевой объект топливно-энергетического комплекса Приангарья пролегал в прямом смысле слова под ногами, а именно в Ангарском районе, где жил и работал Прокопенко.

- Доход у меня хоть и есть, но не такой, чтобы позволить себе дольче виту, как у арабских шейхов, - примерно так рассуждал бизнесмен. - Так почему бы не увеличить его в разы? Врезку в магистральный нефтепровод и кран из черного золота открыт. Опасно? Да. Но риск - дело благородное…

12 ДРУЗЕЙ СИБИРСКОГО ОУШЕНА

Как и главный герой фильма «12 друзей Оушена» Дэнни Оушен, Иван Прокопенко отлично понимал: план по ограблению века не осуществить в одиночку. Мужчине оставалось найти надежных и верных помощников. Первый компаньон нашелся быстро. В феврале 2010-го Прокопенко рассказал об идее сотруднику своей маленькой нефтебазы Александру Криворучко (имя и фамилия изменены). Уговаривать его, расписывая гонорары, не пришлось. Должность первого зама Прокопенко и железный процент от продажи ворованной нефти на черном рынке того устроили.

Расширился штат приятелей летом того же года. На таких же условиях Иван Прокопенко легко уговорил вступить в группу еще одного сотрудника своей фирмы. Через месяц Криворучко по заданию шефа привлек еще двоих специалистов. Одно из главных «приобретений» Прокопенко совершил весной 2011-го: за зарплату в 20 тыс. рублей в месяц Прокопенко удалось завербовать сотрудника безопасности предприятия, которое занимается перегонкой нефти по магистрали Красноярск – Иркутск, - Валерия Цаплина (имя и фамилия изменены). Как несложно догадаться, тот стал главным ключиком на пути к несметным богатствам. Осведомитель четко и вовремя предоставлял всю информацию об охране объекта. Далее группу нефтедобытчиков пополнили еще несколько человек, так их стало 13.

ПОКУПКА ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ И ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

А еще Иван Прокопенко как опытный предприниматель знал, что в любое дело, чтобы оно выгорело и принесло доход, нужно серьезно вложиться. Поэтому купил две дорогие установки для бурения, десятки телефонов, раций для общения с сообщниками и… несколько дачных участков стоимостью от 50 до 250 тыс. рублей.

- Дачи стали для сообщников своеобразными промышленными площадками для перекачки нефти, - объясняет сотрудник пресс-службы УФСБ России по Иркутской области Вадим Фоминых. - Дело в том, что они подобрали участки, расположенные рядом с самим нефтепроводом. Для этого подошли земли в ангарских садоводствах «Утес», «Юбилейный-2» и «Виктория».

Несмотря на свое неоконченное высшее, Иван Прокопенко, словно заботливый отец, повторял своим подопечным, что никогда не нужно жалеть денег на образование, тем более в деле, которым они занялись. И слова подкреплял делом: главарь за свой счет отправил своего зама Александра Криворучко на учебу в Казань, в центр Международной ассоциации специалистов горизонтального направленного бурения, откуда он вернулся с корочкой и свежими знаниями, которыми мог поделиться с друзьями. Теперь пришло самое время браться за дело.

Иван Прокопенко был крайне удивлен визиту спецназа ФСБ. Фото: оперативная съемка УФСБ России по Иркутской области

«КРОТЫ» РВУТСЯ К НЕФТИ ЧЕРЕЗ ТОННЕЛИ

Схема хищения нефти выглядела так: с помощью установки горизонтально-наклонного бурения сообщники прокладывали на двухметровой глубине подземные тоннели, через которые, словно кроты, выходили к трубам магистрального нефтепровода. Не забывали и о собственной безопасности: чтобы их не завалило во время подземных работ, преступники тщательно укрепляли стены и потолки коммуникаций досками, даже проводили электроосвещение и вентиляцию. В общем, создали все условия.

Так и нарыли ходов общей протяженностью около 120 м и проложили трубы длиной около 700 м. Кстати, была у нелегальных нефтедобытчиков одна фишка, которую тоже придумал идейный вдохновитель Прокопенко: входы в свои тоннели они размещали в сараях или в дачных домиках. Именно для этого участки и скупили. Поставили сруб, в котором спрятали буровую установку от глаз соседей. Ловко? Еще бы! Перекаченную нефть преступники вывозили из садоводств на грузовых автомобилях, в кузовах которых кустарным способом были вмонтированы цистерны для перевозки опасных жидкостей. Ну а дальше, как и планировал Прокопенко, ворованное сырье продавалось владельцам нелегальных нефтеперерабатывающих заводов.

СУПЕРКОНСПИРАЦИЯ, ИЛИ ЧТО ТАКОЕ ЭМКА, КИШКА и БИЧАРА

- Чтобы не попасться, Прокопенко как лидер сразу установил в группе строгую дисциплину и правила поведения, - продолжает Вадим Фоминых. - Он распределил роли между сообщниками, обеспечивал их необходимым инвентарем и средствами связи. На «заработанные» деньги, полученные от продажи похищенной нефти, он сформировал общак, из которого выплачивал «зарплату» подопечным и приобретал новые дачные участки и необходимую технику.

Скорее всего, Иван Прокопенко еще и насмотрелся фильмов про шпионов - его конспирации мог позавидовать сам Джеймс Бонд.

- Никаких настоящих имен, фамилий, званий и именований, - предупредил он свою команду, выдавая каждому по радиостанции.

Обращаться друг к другу по связи члены группы могли только как герои боевика: 1-й, 2-й, 3-й и далее до 13-го. На случай прослушки он придумал каждому прозвища. Так появились Длинный, Фартовый, Иркутянин, Друг из Большого Города, Мистер О. Себя же Прокопенко иронично прозвал Барбосом. Но самая необычная кличка почему-то досталась правой руке Прокопенко - Александру Криворучко: Бичара - так звали его коллеги. Чтобы не засветить свои передвижения, нефтяники переделали и некоторые названия. Например, федеральную трассу М-55 они прозвали эмкой, шланг – кишкой, бочку – банкой, свою базу - Арбатом, а дорогу на нефтяное предприятие - Важной.

Иван Прокопенко во время первых судов выглядел значительно моложе. Фото: УФСБ России по Иркутской области.

ПОПАЛИСЬ СЛУЧАЙНО

С 2010-го по 2012 год дачники из соседних домиков даже и не подозревали, что живут на бочке с черным золотом, - настолько скрытно вели свои работы Прокопенко и Ко. При этом тот самый сруб, в котором и был резервуар с нефтью, стоял всего в 2 м от соседнего дома. В среднем тонну нефти преступники продавали за 10 - 13 тыс. рублей. Всего они сбыли 129,861 тонны на 1 443 890 рублей. Но это лишь то, что удалось доказать суду. В ФСБ не исключают, что сумма была намного больше.

Она достигла бы и сотней миллионов, если бы в марте 2012-го охранники предприятия во время ночного обхода случайно не наткнулись в лесу на грузовик и тянувшуюся к нефтепроводу пластиковую трубу. Рядом была и протоптанная тропинка, по которой охранники вышли на троих участников группы. Те так увлеклись укладкой очередного пластикового отвода для перекачки нефти, что не заметили приближающихся людей. Их задержали, а далее все пошло по цепочке. В течение месяца нашли и все места врезок, и штаб-квартиру нефтедобытчиков, которая была прямо на одном из данных участков. И, конечно, вышли на Прокопенко и его 12 друзей.

ПОБЕГ ПЕРЕД ПРИГОВОРОМ

Заключать под стражу стали не всю группу. Год во время следствия просидел под стражей сам Прокопенко. Но затем внес залог в 1,5 млн рублей и на время следствия вместе с другими сообщниками был под подпиской о невыезде. Они послушно являлись в суды, но в мае 2015-го на решающем заседании, где преступники должны были услышать приговор, судья неожиданно не досчитался Ивана Прокопенко. Суд заочно вынес ему самый строгий приговор – 20 лет колонии строгого режима и 500 тыс. рублей штрафа. Его подопечным повезло чуть больше: они получили от 2 до 10 лет лишения свободы. Например, правая рука лидера Криворучко отделался 4 годами, также как и осведомитель Цаплин. Предприятие, у которого группа Прокопенко почти 2 года сливала нефть, также подало иск. Руководители потребовали взыскать со всей преступной компании 1 276 098 рублей ущерба.

ЧЕТЫРЕ ГОДА В ТАЙГЕ

Пока друзья мотали срок, сам Прокопенко все это время был в бегах. Пробегал 4 года! В конце сентября сотрудникам ФСБ удалось выяснить, что неудавшийся нефтяной король залег на дно в таежном зимовье.

- У него нашли охотничье ружье и боеприпасы, - говорит Вадим Фоминых. - Сам ли он построил это зимовье? Вряд ли. Скорее всего, оно стояло там уже много лет. У нас есть информация, что Прокопенко не жил все эти 4 года там. По его же словам, он путешествовал по стране, переезжая с места на место, причем без документов. Иногда возвращался в родные края, проведывал близких.

Спустя 4 года сибирский Дэнни Оушен все же оказался за решеткой. Украденные миллионы ему не пригодятся ближайшие 20 лет. Не исключено, что за побег из-под следствия суд еще увеличит срок его заключения.

P.S.

У ангарских нефтеискателей появились последователи

Если находясь в бегах все эти годы, Иван Прокопенко следил за криминальными новостями, то он наверняка слышал, что у его банды появились последователи. «Комсомолка» писала, как в начале 2018 года, под Ангарском поймали двух безработных, которые рыли 125-метровый (!) тоннель рядом с ангарским заводом по нефтепереработке. Они также хотели врезаться в нефтепровод и начать качать черное золото. Их поймали практически с поличным, когда парни выпили по кружке чая, согреваясь в 40 градусный мороз, бросили лопаты и поехали отдыхать по домам. До заветной трубы им оставалось всего три метра… На допросах, организатор этих раскопок рассказал, что идея ему пришла после того, как в новостях он услышал о некой банде, которая воровала нефть у ангарского нефтекомбината с помощью спецоборудования…