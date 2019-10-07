Мы тоже хотим так визжать и стонать: соседки предложили женщине поделиться своим мужем

Фотографию объявления, которое вполне может попасть в хит-парад самых оригинальных, опубликовали в популярном иркутском паблике в соцсетях. В одном из подъездов жилых домов жильцы обратились к своей соседке с необычной просьбой.

- Женщина из квартиры №3, поделитесь своим мужчиной. Мы тоже так хотим визжать и орать, - гласила кричащая надпись на бумаге, скотчем приклеенная на доску объявлений.

При этом просьба эта вовсе не анонимная. Конкретные имена и фамилии авторы не указали, зато в конце объявления в скобочках отметили, где их можно найти: «Женщины с 1 и 2 этажа», - подписали они. То есть, если пара, которой завидует весь подъезд, действительно живет в квартире №3 (а это, скорее всего как раз 1 этаж), значит, совокупление происходит практически за стенкой у авторов объявления. А если крики и стоны действительно слышны на втором этаже, можно сделать вывод, что услышав их, даже звезда американской «клубнички» Саша Грей может нервно покурить в сторонке.

Реальное это объявление или нет, неизвестно. Но, в соцсетях оно уже получило популярность и множество комментариев. Некоторые подписчики группы советуют соседям подкрикивать в тон счастливой паре, другие то ли в шутку, то ли в серьез задаются вопросом: а не бьет ли кто там женщину? Есть и те, кто даже заинтересовался адресом авторов объявления с 1-го и 2-го этажа. Кстати, придет ли в гости к авторам объявления мужчина из квартиры №3, увидев такую рекламу, неизвестно.

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