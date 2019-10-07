2019-10-07T13:17:39+03:00
Авто

Ограничение скорости на плотине ГЭС в Иркутске: больше 40 км/ч не поедешь

Камеры видеонаблюдения фиксируют нарушения, так что лихачам полетят "письма счастья"
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
Ограничение скорости на плотине ГЭС в Иркутске: больше 40 км/ч не поедешьОграничение скорости на плотине ГЭС в Иркутске: больше 40 км/ч не поедешьФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

То есть за поездку при скорости 60-80 километров в час уже придется платить штраф

Внимание, автомобилисты! На плотине ГЭС в Иркутске больше нельзя будет «гонять». С 21 октября максимальная скорость, с которой можно там ездить – всего 40 км/ч. Да-да, именно столько. И на то есть серьезные причины.

Дело в том, что на этой магистрали часто происходят аварии. И ладно, если машины просто «зацепили» друг друга. Но, увы, смертельные ДТП тоже не редкость. Так, в августе на плотине лоб в лоб столкнулись маршрутный автобус № 99 и иномарка «КИА Соул». Погибли две молодые женщины, у одной из них остался 4-летний ребенок. А все из-за нарушенных правил движения: автобус вылетел на встречную полосу…

- Для того чтобы избежать трагедий, на проезжей части установят дорожные знаки «Ограничение максимальной скорости 40 км/ч» в обоих направлениях, - рассказывают в администрации Иркутска. - Действовать они начнут с 21 октября.

Так что с этого дня автомобилистам нужно будет притормаживать на плотине ГЭС. Многие удивятся – а как тогда успевать на работу? Перед плотиной ГЭС с обеих сторон и так часто образуются пробки. Но что поделать, придется привыкать к неспешной езде. Безопасность все-таки важнее.

Кстати, напомним, что на этом пути висит две камеры видеофиксации нарушений, поэтому каждому лихачу очень быстро придут «письма счастья». Кстати, какие штрафы грозят за спешку? Если разогнаться до 60-80 км/ч, то придется раскошелиться на 500 рублей. Для «шумахеров», которые рискнут лететь при 80-100 км/ч, плата от 1000 до 1500 рублей. Если мчаться со скоростью свыше 100 км/ч, то можно и вовсе на полгода лишиться водительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Убийца в Бурятии нанес жертве в ярости больше 30 ударов ножом
Автобус №80 протаранил шесть автомобилей в Иркутске
Дома в Черемхово для пострадавших от наводнения сдадут в ноябре
Иркутяне могут пройти медицинское обследование в автопоезде
Пытались сжечь полицейскую машину и сами едва не сгорели двое иркутян
Блондинка за рулем: иркутянке грозит штраф за отказ пропустить "Скорую"
Компания из Усть-Уды, занимающаяся добычей газа, несколько лет не платила налоги
Школьники из Иркутска победили в конкурсе «Лучшая дружина юных пожарных России»
За брошенную в машину бутылку таксист из Улан-Удэ отомстил ударами монтировки
Нападение на врача скорой помощи в Иркутске: следователи начали проверку
Иркутские таможенники пресекли контрабанду пиломатериалов в Афганистан
Два крупных пожара произошли в Иркутской области за прошедшие выходные
Иркутская история президентского гранта
Женщина погибла при столкновении Жигулей и Камаза в Тайшетском районе
БК Иркут вернулся с Кубка России и готовится к новому сезону
Подписка на «Комсомолку» по специальной выгодной цене с 3 по 13 октября
Житель Тулуна вымогал деньги у пострадавшей от паводка женщины
Представители ТПП Восточной Сибири обсудили вопросы кадрового обеспечения экономики на площадке БМСО
Самолет рейсом Иркутск-Нерюнгри приземлился в Якутске
Превышение вредных веществ показали все 200 отобранных проб на территории «Усольехимпрома»
Пробки в Иркутске утром 7 октября 7 баллов: затруднены подъезды к Глазковскому и Академическому мостам
Фильмы о природе и экологии покажут в иркутском Музее Распутина
В Иркутске пациент с ножом напал на врача "Скорой", который оказывал ему помощь
С 10 октября завершается навигация на всех реках, кроме Ангары