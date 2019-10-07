Ограничение скорости на плотине ГЭС в Иркутске: больше 40 км/ч не поедешь

То есть за поездку при скорости 60-80 километров в час уже придется платить штраф

Внимание, автомобилисты! На плотине ГЭС в Иркутске больше нельзя будет «гонять». С 21 октября максимальная скорость, с которой можно там ездить – всего 40 км/ч. Да-да, именно столько. И на то есть серьезные причины.

Дело в том, что на этой магистрали часто происходят аварии. И ладно, если машины просто «зацепили» друг друга. Но, увы, смертельные ДТП тоже не редкость. Так, в августе на плотине лоб в лоб столкнулись маршрутный автобус № 99 и иномарка «КИА Соул». Погибли две молодые женщины, у одной из них остался 4-летний ребенок. А все из-за нарушенных правил движения: автобус вылетел на встречную полосу…

- Для того чтобы избежать трагедий, на проезжей части установят дорожные знаки «Ограничение максимальной скорости 40 км/ч» в обоих направлениях, - рассказывают в администрации Иркутска. - Действовать они начнут с 21 октября.

Так что с этого дня автомобилистам нужно будет притормаживать на плотине ГЭС. Многие удивятся – а как тогда успевать на работу? Перед плотиной ГЭС с обеих сторон и так часто образуются пробки. Но что поделать, придется привыкать к неспешной езде. Безопасность все-таки важнее.

Кстати, напомним, что на этом пути висит две камеры видеофиксации нарушений, поэтому каждому лихачу очень быстро придут «письма счастья». Кстати, какие штрафы грозят за спешку? Если разогнаться до 60-80 км/ч, то придется раскошелиться на 500 рублей. Для «шумахеров», которые рискнут лететь при 80-100 км/ч, плата от 1000 до 1500 рублей. Если мчаться со скоростью свыше 100 км/ч, то можно и вовсе на полгода лишиться водительских прав.