Автобус и КИА столкнулись на плотине в Иркутске: у погибшей женщины из легковушки остался 4-летний сын

Полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах страшного ДТП на плотине ГЭС. Напомним, там 1 августа, около 08.30 утра лоб в лоб столкнулись маршрутный автобус №99, который ехал из аэропорта в сторону железнодорожного вокзала и легковой автомобиль КИА Соул. От удара автобус перевернулся, а КИА превратилась в груду искореженного металла. На месте погибла 31-летняя женщина, которая находилась за рулем легковушки и 27-летняя пассажирка автобуса. По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель маршрутки.

В КИА погибла 31-летняя женщина. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

- Он выехал на встречную полосу, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Сейчас 57-летний мужчина находится в больнице. Госпитализация также понадобилась всем 10 пассажирам автобуса. Характер их травм определяют врачи.

Известна личность погибшей из КИА. Ей оказалась 31-летняя женщина, у которой остался 4-летний сын. Сейчас тело погибшей извлекают из искореженного автомобиля. Добавим, что после этой жуткой аварии, на плотине ГЭС образовалась огромная пробка. Последствия ДТП устраняют. Автомобилистам лучше заранее обдумать пути объезда.

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