Водителя, насмерть сбившего на Мерседесе 17-летнего школьника в Иркутске, осудили на 4 года

В Иркутске осудили 26-летнего водителя "Мерседеса", который насмерть сбил выпускника на пешеходном переходе возле кинотеатра "Баргузин". Виновник в гибели выпускника проведет за решеткой четыре года, и еще три - не сможет водить автомобиль. Об этом сообщается на сайте Октябрьского районного суда Иркутска.

Напомним, резонансное ДТП на улице Байкальская произошло 15 мая. 17-летний школьник Данила Зайцев шел на первый пробный экзамен. От сильнейшего удара парень пролетел несколько метров, а потом скончался на руках родителей. Они, к слову, первыми оказались на месте трагедии.

- Утром они собирались выйти из дома всей семьей, - рассказывала «Комсомольской правде» в Иркутске коллега матери погибшего мальчика Алена Макарова. – Родители предложили сыну довезти его до школы, но он отказался и вышел один. Через пять минут мать с отцом сели в машину. Выехав на Байкальскую, увидели лежащего на дороге сына. Мать рассказывала, что когда они подошли к нему, тот еще был жив. Но через несколько минут, когда появилась скорая, пульс у него пропал.

Схема аварии, в которой погиб Данила.

А водитель "Мерседеса" тем временем сбежал, бросив машину во дворе поблизости. На следующее утро его вычислили. А еще через два дня взяли под стражу и отправили в СИЗО, где он и провел все время до окончания следствия и суда.Как выяснилось, в то утро, когда под колесами его автомобиля погиб Данила, лихач находился под действием наркотиков.

– Чтобы полностью доказать его вину, следователи изъяли и детально изучили записи с камер видеонаблюдения, допросили свидетелей, а также провели судебно-медицинскую, автотехническую, генетическую, дактилоскопическую и другие экспертизы, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Известно и еще одно обстоятельство - в ночь перед аварией он отмечал день рождения своего друга (Подробности)

То, как водитель бросает машину и сбегает, попало на камеру. Фото: "ДТП 38RUS".

На судебном заседании, которое состоялось накануне, 30 июля, обвинение потребовало для водителя, которым оказался иркутский бармен, 4 года колонии-поселения. Адвокат выступил с ходатайством назначить условный срок или в колонии-поселении на срок до 4 лет и учесть время, которое подсудимый провел в СИЗО.

Напомним, адвокаты родителей Данилы требовали для лихача максимально возможное наказание - до семи лет лишения свободы и взыскание с него материальный ущерб -664 тысячи рублей и моральный – 1,5 миллиона рублей отцу и бабушке погибшего.

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