2019-07-30T14:36:09+03:00
Происшествия

Суд над водителем, насмерть сбившего на Мерседесе 17-летнего школьника в Иркутске: обвинение просит для нарушителя 4 года колонии

Водитель Мерседеса сбил подростка 15 мая, в районе кинотеатра «Баргузин» [фото, видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Суд над водителем, насмерть сбившего на Мерседесе 17-летнего школьника в Иркутске: обвинение просит для нарушителя 4 года колонии. Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ.Суд над водителем, насмерть сбившего на Мерседесе 17-летнего школьника в Иркутске: обвинение просит для нарушителя 4 года колонии. Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ.
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В Иркутске продолжается суд над 26-летним водителем Мерседес-Бенц С230, который 15 мая этого года, устроил резонансное ДТП на улице Байкальская. На пешеходном переходе, в районе кинотеатра «Баргузин», он сбил 17-летнего школьника Данилу Зайцева, который шел на первый пробный экзамен. От удара мальчишка отлетел на несколько метров, упал на асфальт и через несколько минут скончался на руках родителей, которые первыми приехали на место ДТП. А лихач в это время бросил свою машину в одном из дворов на бульваре Постышева, и сбежал. Нашли его только на следующее утро. Еще через два дня он был заключен под стражу и на время следствия находится в СИЗО.

То, как водитель бросает машину и сбегает, попало на камеру. Фото: "ДТП 38RUS".

То, как водитель бросает машину и сбегает, попало на камеру. Фото: "ДТП 38RUS".

Спустя месяц полицейские сообщили шокирующую подробность: проведенная экспертиза показала, что в то утро, за руль лихач сел в наркотическом опьянении.

На очередном судебном заседании, которое прошло 30 июля, гособвинитель потребовал для водителя Мерседеса, которым оказался иркутский бармен, 4 года колонии-поселения. Помощник прокурора, в качестве смягчяющих обстоятельств попросила учесть полное признание вины водителем, его содействие следствию, а также меры по возмещению ущерба.

Адвокат нарушителя попросил суд назначить его подзащитному наказание без реального лишения свободы, или присудить отбытие наказания в колонии-поселении на срок до 4 лет и учесть при этом время, проведенное в СИЗО.

Нарушитель признал свою вину. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Нарушитель признал свою вину. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Адвокаты родителей погибшего подростка в свою очередь потребовали для лихача максимально возможное наказание. Напомним, по статье, по которой обвиняют нарушителя, ему грозит от 2 до 7 лет лишения свободы. Кроме того, родственники Данилы Зайцева требуют взыскать с виновника ДТП материальный ущерб в 664 тысячи рублей и моральный – в 1,5 миллиона рублей отцу и бабушке погибшего школьника.

Напомним, что на прошлом заседании, выяснилось, что в ночь перед аварией, водитель Мерседеса гулял на дне рождения своего друга (Подробности)

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Видео ДТП в Иркутске: Мерседес насмерть сбивает школьника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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