Около 9 часов утра 1 августа случилось смертельное ДТП на плотине ГЭС в Иркутске. Там лоб в лоб столкнулись маршрутка № 99, которая везла горожан из Октябрьского района в Свердловский, и иномарка "Киа Соул". Удар был такой силы, что легковое авто превратилось в груду металла, а автобус перевернулся. В страшной аварии погибли двое - девушка, сидевшая за рулем автомобиля, и пассажирка автобуса. Есть пострадавшие, им понадобилась помощь врачей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/723403" frameborder="0"></iframe> Смертельное ДТП на плотине в Иркутске: маршрутка № 99 врезалась в иномарку, двое погибли.Видео: ГУ МВД по Иркутской области

- Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, приехавшие на место аварии, предварительно выяснили, что автобус марки "Дзонг Тонг" выехал на встречную полосу и врезался в иномарку, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Сейчас на плотине ГЭС - огромная пробка. Те автомобилисты, кто едет из Свердловского района в центр, движутся со скоростью всего лишь 7 километров в час. На месте работают полицейские. Подробности жуткой аварии станут известны позже.

Из-за жуткой аварии на плотине ГЭС образовалась пробкаФото: ГУ МВД по Иркутской области

По предварительным данным, автобус вылетел на "встречку"Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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