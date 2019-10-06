Это просто удар в пути: спортсменка из Гондураса, собравшая в соцсетях деньги на поездку на ЧМ по боксу, проиграла, но не сдается

Спортсменка из Гондураса Мария Антунез уже стала легендой на ЧМ по женскому боксу 2019 в Улан-Удэ. Рассказы самой Марии в Инстаграме о том, как она добиралась до столицы Бурятии, вызывают восхищение болельщиков и уважение спортсменов. Финансы для того, чтобы поехать в Сибирь из центральной Америки, девушка собирала по соцсетям.

- Это удивительная возможность! - писала девушка. - Пожалуйста, пожертвуйте и поделитесь этой публикацией! Спасибо!

Люди улыбались симпатичной спортсменке и высылали ей денег. Каждый понемногу. Так и набралось все необходимое. Только в Инстаграме, сложившись, ей отправили 1300 долларов. На чемпионат верящая в свою мечту Мария Антунез явилась без заявки, "самотеком". К чести организаторов из Бурятии, девушке во всем помогли.

mantun92 С флагом Гондураса

И целую неделю проведя в Улан-Удэ, она тренировалась и много гуляла по городу. Но вот первый же свой бой на чемпионате мира по боксу среди женщин она проиграла Аманде Миллере из Латвии. Представительница Прибалтики оказалась опытнее и физически сильнее. Маленькая и юркая спортсменка из Гондураса проиграла.

-К сожалению, мне не повезло сегодня вечером, - призналась Мария Антунез. - Но я отдала всю себя на ринге, и я невероятно благодарна за всю поддержку и за возможность представлять свою страну. Я хочу сказать спасибо всем, кто молился за меня, болел за меня, пожертвовал, поделился ссылкой и ( так как говорят спортсмены - боксеры) всегда стоял в моем углу. Это просто удар в пути. Битва продолжается и теперь я готова больше, чем когда-либо, преодолевать свои ограничения и стать лучшим боксером, которым я могу быть!

mantun92 С нерпой, символом ЧМ по боксу среди женщин 2019

Мария Мария Антунез поблагодарила и своих тренеров, и всех, кто помог ей подготовиться к этому турниру. Дальнейшая цель упрямой спортсменки из далекого и совсем не боксерского Гондураса - Олимпиада.