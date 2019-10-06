"Меня ударили ножом, я умираю": полковника СК убили во время разговора с родными водителя, обвиняемого в смерти иркутской бизнесвумен

-Меня ударили ножом, я умираю. Вызывайте "Скорую" и позовите кого-нибудь, -это были последние слова 42-летнего полковника СК Владислава Капустина, с которым 4 октября простились в Москве. Профессионал, много лет проработавший в следствии, он, скорее всего, точно знал, что после таких ударов не выживают....В Институте Склифосовского, куда практически тут же доставили офицера, боролись а его жизнь, но спасти не смогли.

Гибель Владислава Капустина, как и задержание того, кто ударил его ножом в спину, произошли на глазах иркутянки Ирины Марусовой, которая пришла к зданию СК с плакатом, надеясь, что это поможет повлиять на ход следствия по делу ее сына - водителя погибшей бизнес-вумен Анны Малой. Его подозревают в убийстве Анны ( подробности). Офицер, задачей которого было разбираться с обращениями людей, спустился к собравшимся, чтобы с ними поговорить. И сначала подошел к Ирине.

Пока в гибели бизнесвумен Анны Малой (слева) обвиняют ее знакомого и личного водителя Влада Марусова (справа) Фото: соцсети.

-Он попросил меня свернуть плакат и толком рассказать, с чем я обращаюсь в СК, а сам стал записывать все в блокнот, - рассказывает Ирина. -Увидев офицера, к нам стали пробиваться другие люди, которые тоже пришли с просьбами. Он только попросил всех подождать, потому что не может разговаривать со всеми одновременно. И позвонил в Управление, видимо, руководителю, чтобы прислали кого-нибудь еще. Тут-то, как только он повернулся спиной, мужчина, который уже давно стоял в толпе напротив нас, ударил его ножом. Потом сам же этот нож выдернул и выронил. Бросился бежать за угол. Но потом его быстро привели назад. Говорят, что там этого человека сбила случайная машина.

Сегодня уже известно, что нападавший оказался петербуржцем, его жизненные пути с Капустиным никогда не пересекались. Зато задержанный состоит на учете в психо-неврологическом диспансере. У погибшего офицера остались жена и 9-летний сын. Что касается дела Анны Малой, по поводу которого приезжали в Москву Марусовы, его продолжат расследовать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/735259" frameborder="0"></iframe> Задержание преступника, напавшего с ножом на полковника СКР в Москве.

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