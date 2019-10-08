Массовое отравление шаурмой в Братске: 12 человек обратились к врачам после посещения кафе

Похоже, что кафе по улице Кирова, 18 жителям Братска все же стоит обходить стороной. В июне 2019-го заведение "прославилось" на весь город после того, как там отравились 8 человек, и вот, спустя четыре месяца с симптомами острого пищевого отравления после посещения закусочной в больницу обратились уже 12 человек, среди них один ребенок.

- Все они рассказали, что им стало плохо после посещения этого кафе, - рассказывает «КП-Иркутск» пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора Иркутской области Светлана Каурова. – Какие именно продукты они приобретали, пока неизвестно. Возможно, они ели шаурму. Наши специалисты уже взяли для исследований пробы пищевых продуктов и воды. Начато расследование. Кафе временно закрыто.

Добавим, что из 12 отравившихся, в больнице находятся 2 человека. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. Остальные отправлены на амбулаторное лечение.

Что касается летнего отравления в братском кафе, то тогда специалисты Роспотребназора выявили там несколько нарушений. За красивой вывеской точки быстрого питания, скрывалась ужасная картина. На кухне нашли насекомых, а сам персонал работал без санитарных книжек. Кроме того, в заведении даже негде было помыть руки. Из-за этого закусочную закрывали на месяц.

- После летнего отравления, у кафе сменился собственник, - продолжает Светлана Каурова. – Сейчас проверка пройдет по той же схеме, что и летом. Мы временно приостанавливаем работу кафе, передаем документы в суд, который и примет решение о судьбе этого заведения.