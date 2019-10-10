"Тухлых кур мочат в отбеливателе и в уксусе, а потом продают": читатели рассказали, как их обманывали в супермаркетах

Первое правило супермаркета - не работать себе в убыток. Для того чтобы выручка была как можно больше, каких только секретных уловок не используют. На днях на сайте kp.ru была опубликована статья "Как обманывают в супермаркетах: тайком пробивают красную икру и промывают 3-дневные салаты под водой" - в ней кассир крупной сети магазинов рассказывает об изнанке профессии. Материал вызвал бурную волну обсуждения среди читателей.

Так, многие стали приводить в пример неприятные случаи, которые происходили с ними в супермаркетах. Например: "Купила я кокос, а он испорченный и даже с плесенью. Так в магазине директриса отказывалась возвращать деньги и вопила, что я ничего не понимаю в "экзотических фруктах", еще и вызвала их отдел "товарного контроля" и тот постановил, что плесень на кокосах - это нормальное явление. Конечно, я все равно забрала деньги. А когда уходила, то директриса мне вслед проорала, чтобы я, дескать, не смела покупать "редкие экзотические фрукты", раз не понимаю в них ничего, в их магазине".

И еще яркая история о качествен продуктов в магазине от читателя: "Зашла в супермаркет, смотрю, курочки, беленькие, чистенькие - взяла. Дома поджарила, отрезала ножку, куснула, а ее есть нельзя, она кислая. Потом мне соседка сказала, что тухлых кур в отбеливателе мочат и в уксусе - запах отбивают, завернула в газету и на помойку вынесла! Второй раз купила карпа на 1,5 кг. Почистила, стала живот разрезать, а из него черная вонючая вода с запахом тухлой рыбы. Завернула в газету и на помойку, а вот квартиру еще долго пришлось проветривать!"

Или вот случай из комментариев, когда покупатель едва не переплатил в магазине: "Молодой человек оплатил покупки по "безналу". Пробили ему чек. Он отошел, но скоро вернулся и спрашивает кассира, почему в чеке сумма 1300 руб., а банк-онлайн показал, что сняли 1500. Кассир говорит: "Да я не знаю, да это кассовый аппарат так считает и т.п.". Стали пересчитывать чек на калькуляторе... Короче, парень был прав - с карточки сняли больше, чем была сумма в чеке". И еще: "Всегда стараюсь проверить чек .Несколько раз пробивали товар, который стоит дороже (яблоки, картофель, абрикосы). Деньги возвращали после разбирательства, говорили, что ошиблись".

Так что проверять сроки годности и чеки очень важно, с этим читатели полностью согласны. А вот некоторые уверены, что не везде такие порядки. Есть и такой комментарий: "Сама работала в супермаркетах - за просрочку наказывали штрафами, максимум сами покупали за полцены, если пробил что-то не то(код не тот ввел и не увидел) или два раза "пикнул" случайно, и если этот товар не нужен покупателю, забираешь за свой счет(надо, не надо - не волнует), на возвраты в магазине лимит".

Итак, выразить свое мнение, поделиться историями из жизни и обсудить их с другими читателями вы по-прежнему можете в комментариях к статье об обмане в супермаркетах.