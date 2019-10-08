Как обманывают в супермаркетах: тайком пробивают красную икру и промывают 3-дневные салаты под водой

Обычно как бывает? Заскочил в супермаркет вечерком после работы, сгреб в тележку все, что под руку попалось, и бегом на кассу. А далее? Тоже стандартная схема: отстоял очередь, оплатил покупки, не взяв чек, и домой на всех парусах – кормить семью кормить вкусненьким. Да только вкусненьким ли? Разбирая пакеты, внезапно приходит отрезвление – салат из отдела кулинарии невыносимо отдает «душком», свежая рыба, будто 10 раз переморожена, яблоки только на подложке выглядели так, словно лишь сейчас сорваны с ветки. Пустой кошелек – как бонус. Да, еще и обсчитали! Ведь знаем же, что дурят нашего брата в супермаркетах, причем безбожно. Но какими именно способами? Кассир с пятилетним стажем на условиях анонимности раскрыла «Комсомолке» секретные уловки, которыми пользуются в магазинах продавцы, набивая собственный карман за счет покупателей. Как обманывают в супермаркетах?

Акции – не в вашу пользу

Запомните, как Отче наш, первое правило супермаркета – не работать себе в убыток. Ваши любимые «Два йогурта по цене одного» - вовсе не от щедрости, не раскатывайте губу. Зачем тогда? Очевидно – срочно сбагрить просрочку. Замечали, что именно на молочку чаще всего магазины объявляют щедрые сейлы? Да, «жизненный срок» у молочки короткий, день-два и, здравствуй, помойка. Но супермаркет для прибыли. Отправить партию продукции на мусорку, значит, отправить на мусорку собственные деньги. А по акции народ расхватает, не глядя. Правда, молоком и сливками торгуют только 3-4 дня сверх срока, не больше. Не хватало еще пищевых отравлений и судебных исков.

- Но акции объявляют не только для избавления от просрочки, но и для увеличения прибыли, - раскрывает карты кассир. – Например, на стойке с мармеладом появляется табличка: «Сегодня за полцены!». Покупатель хватает по 43 рубля за кг, причем не одну упаковку, а минимум 2-3, ну выгодно же! Только пробивают продукт не по заявленных 43 рубля, а по 86 - по полной стоимости. То есть никакой акции нет, да и в помине не было! Лишь единицы раскрывают обман, не отходя от кассы. Остальные – дома, и то в редком случае, если взяли чек и разглядели его. И тогда скандалить не прибегают, кому охота идти обратно из-за мелочи? Хотя на таких мелочах магазин и делает жирный навар – от пяти тысяч рублей плюсом к дневной выручке.

И еще одна хитрость про акции. Не раз ведь слышали от кассира, улыбающегося во все 32 зуба, что-то типа: «Сумма покупки составила 900 рублей. Возьмите еще пару шоколадок по акции, чтобы в чеке получилась тысяча! Тогда ваша скидка по вашей бонусной карте увеличится». У покупателя загорается глаз! И он тут же забывает правило: скидка на товары по сниженной цене не увеличивается. Вот так просто в вашем кармане убывает, а у кассира прибывает, ведь его доход напрямую зависит от продаж.

В супермаркет - глаз да глаз, чтобы не купить просрочку и не переплатить.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Продать просрочку любой ценой

Супермаркетам запрещено продавать просрочку - нарвешься на крупные штрафы. Дорого! И выкидывать на помойку тоже дорого! Дешевле выдать старый товар за новый. Как? Ловкость рук и никакого мошенничества. Проще всего обойти закон с хлебом. Зачерствел? Идет на сухари. А с остальным как быть? Ловкость рук и никакого мошенничества, господа. Как обманывают в супермаркетах в этом случае?

- Однажды печатали новые ценники на сыр, просроченный, внимание, на три месяца! – рассказывает кассир. - А потом филигранно клеили уголок к уголку новые бумажки на старые. Ногтями такую конструкцию содрать невозможно, покупатель точно не заметит. Но есть и другие приемы: например, жидкостью для снятия лака стереть срок годности и подставить новый. Фокус не прокатывает только с молочкой. Но она и по акции продастся. Честно? Жалко пенсионеров и детишек. Подходит какой-нибудь дедуля к мерчендайзеру, просит скромно: «Дочка, покажи, где недорогие сосиски?». А та и рада отвести его к полке с просроченными полуфабрикатами (не секрет, что все свеженькое специально прячут подальше). Что старики, что дети обычно в этикетки не всматриваются, и опытный персонал этим пользуется.

Что делать, если порвался пакет с каким-нибудь суповым набором или мясным филе? Его заклеят скотчем. Так разрешается делать с охлажденными продуктами и печеньем. Главное, чтобы «заплатка» не бросалась в глаза.

- Мы, кассиры, делаем такие вещи на раз-два, - говорит собеседница. – Опыт, рука набита!

Икра для кассира – в подарок

- Вот вы часто проверяете чеки в супермаркетах? – переспрашивает визави. – Зря! Вы просто не знаете, что часто покупаете продукты не только для своей семьи, но и для семьи кассира. Особенно, накануне больших праздников. В спешке, суете, нагребая большие тележки провизии, не замечаете, как вам пробивают одну-две лишних позиции. Вы же любите красную икорку к Новому году? И мы тоже! Только у нас доход 25-28 тысяч рублей в месяц, изыски не по карману. А вот тем, кто берет виски 12-летней выдержки, вполне. Не грех и нам подарок сделать – баночку красной икры к праздничному столу. Мы пробиваем, покупатель платит, а продукт оставляем себе. Я на этой уловке попалась лишь единожды. В запаре не обратила внимание, что девушка вязла лишь туалетную бумагу и салфетки, пробила ей банку деликатеса в придачу. «Что за сумма изумилась она?», - начала проверять чек. Обман вскрылся. А что я? Извинилась, да и все, за икорку заплатил потом другой покупатель.

И еще, проверяйте, сколько продуктов вам пробили в чеке. Особенно, если покупаете глазированные сырки или баночки с детским пюре, допустим. Иначе возьмете пять штук, и не заметите, что заплатили за восемь. Вот и есть весь ответ на вопрос, как обманывают в супермаркетах.

Отдел кулинарии обходим стороной

Сочные беляши, чебуреки, пирожки в супермаркетах… Честно? Лучше не пробовать!

- Бегите мимо, бегите! – предупреждает кассир. – До того, как устроиться в магазин, сама частенько брала готовую еду в отделе кулинарии. Но однажды зайдя на кухню… Аппетит отбило напрочь. Главный ингредиент – просрочка. Отбивные, котлеты, тефтели, филе кур перекручивают в фарш, заворачивают в пирожки, слойки и сдобы, вуаля и распродано вмиг. А куры гриль? Пользуются особой популярность. Запекают в духовках, аромат стоит на весь зал, покупатели слюни пускают, не зная одного но – специями перебивают отвратный душок, а аджикой синюшно-зеленый цвет.

Если не распродали курицу целиком, супермаркет опять же не в накладе, завтра, значит, пойдет, настрогают в салат. Как и мясо из нераскупленных пирожков.

Кстати, салаты – это отдельная песня. По правилам, оливье с майонезом хранится всего 12 часов, но в продажу попадают и трехдневные блюда, их просто искусственно «оживляют». Схема такая: промыть «Оливье» под струей воды, чтобы убрать прокисший майонез, потом для свежести сбрызнуть картошку и колбасу уксусом. Щедрый слой майонеза (опять же из просрочки) перебьет все оставшиеся вкусы и запахи! Ну и щепотка зелени тоже придаст пикантности.

- А однажды у нас размораживали скумбрию, - добавляет собеседница. С утра закинули в раковину, залили теплой водой. Все бы ничего, только вот на этой рыбе мыли грязную посуду, не стеснялись ставить сверху грязную посуду, «сдабривать» моющим средством. Скумбрия разморозилась во всем этом «вареве, и отправилась в духовку в виде «Рыбы под сыром с овощами». С другими продуктами, поверьте, тоже не церемонятся. Ведь главное для супермаркета – сделать кассу.

Внимательно смотрите на ценники, сроки годности и чеки, когда покупаете продукты в супермаркетах.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

КСТАТИ

Требуйте сдачу!

И вот еще один секретик, как кассиры наживаются за счет покупателей. Замечали, что в супермаркетах всегда указываются цены с копейками? Неспроста, да.

Набрали вы, допустим, на 149 рублей и 82 копейки. Кассир ни за что не простит вам эти 82 копейки, иначе будет добавлять по окончании смены из собственного кошелька. Но и ровно выдавать сдачу тоже никто не будет, если расплачиваетесь наличными. Просто округлят сумму до 150 рублей и все.

«Ну и ладно, что мне с этой мелочи? Не обеднею же», - подумаете вы. А зря! Супермаркет на копейках делает дополнительную прибыль - от двух тысяч рублей в месяц. Ну и про то, что кассир может не додать пару рублей сдачи, тоже не секрет.

ПОСМЕЕМСЯ

Приколы нашего городка

Анекдоты из жизни кассиров

Помню, как женщина в последний момент передумала покупать трусы. Кассир кричит старшей:

«Аня, отказ от покупки, сними трусы!». Все смеются, охранник говорит: «А давайте я сниму?». Кассир отвечает: «Ты не можешь, у тебя ключа нет! Аня, ну сними скорей трусы, мужчины ждут!».

Двое приятелей как-то закупаются продуктами, уходят, и один второго спрашивает: «Витя, а ты яйца свои забрал?». Хохот стоял на весь зал.

Старшая кассир поначалу меня учила: «Когда пробиваешь товар, пытайся предложить что-то еще. Например, берут шампанское, предложи коробку конфет или торт. Берут прокладки - предложи стеклоочиститель, все равно целую неделю никакого интима, так хоть дома приберется».

КОММЕНТАРИЙ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Не ленитесь отстаивать свои права

Обман в супермаркете – увы, не редкость. Так что совет покупателям: будьте внимательнее. Всегда проверяйте сроки годности, смотрите, чтобы упаковки у продуктов были целые, разумеется, не забывайте про чеки. Помните, что товар стоит ровно столько, сколько указано на ценнике. Если кассиры по какой-то причине пробили товар дороже, то они обязаны вернуть вам разницу в цене. За протухшие салаты и прочую продукцию с кухни тоже требуйте возместить стоимость. Если кассиры и администрация супермаркета не пойдут вам на встречу, смело обращайтесь в Роспотребнадзор. Не ленитесь отстаивать свои права.

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Как обманывают в супермаркетах?

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