2019-10-10T08:11:11+03:00
Происшествия

Землетрясение силой в 4 балла произошло 10 октября в Иркутске

Толчки почувствовали почти все иркутяне
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Землетрясение силой в 4 балла произошло 10 октября в ИркутскеЗемлетрясение силой в 4 балла произошло 10 октября в Иркутске
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Землетрясение почувствовали днем, 10 октября жители Иркутска в разных районах города. Тряхануло ощутимо. В Байкальском филиале геофизической службы СО РАН, сообщили, что сила толчков составляла 4 балла. Самые чувствительные горожане даже почувствовали, как в офисах немного затряслись столы.

- В 12.12 слегка тряхануло, - подтвердил в соцсетях сейсмособытие иркутский астроном Сергей Язев. – Примерно 3 балла.

Встревоженные иркутяне теперь интересуются, ждать ли повторных подземных толчков. Тот же Сергей Язев спешит успокоить.

- Не будет, - пишет астроном. - Особенность иркутских землетрясений последнего века - отсутствие повторных толчков. Кстати, в 18 веке было не так.

Есть ли в связи с землетрясением разрушения в городе, пока неизвестно.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области, эпицентр стихии находился в 15 км от поселка Большое Голоустное. Магнитуда составила 4,7, энергетический класс 11,6. Пострадавших нет. Разрушений - тоже.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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