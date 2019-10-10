2019-10-10T12:11:05+03:00
Общество

Коза родила мутанта в Бурятии: пользователи соцсетей выясняют, фейк это или правда

Ветеринар опровергла новость, что в Бурятии коза могла родить страшное существо
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Коза родила мутанта в Бурятии: пользователи соцсетей выясняют, фейк это или правдаКоза родила мутанта в Бурятии: пользователи соцсетей выясняют, фейк это или правдаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Новость, которая вполне может стать сюжетом для сериала «Секретные материалы», шокировала жителей Бурятии. На одном из информационных ресурсов местные жители, кто с удивлением, а кто с ужасом, прочитали статью про то, что в небольшом туристическом селе Гремячинск, на берегу Байкала, у козы по имени Варька родилось странное существо. А именно - нечто среднее между человеком и козой. Опубликовали и фотографию мутанта. Сразу, скажем, слабонервным ее лучше не смотреть. Понять, кто или что изображено на снимке сложно. На существе, которое лежит на черном пакете в каком-то светлом и явно стерильном кабинете, нет шерсти, зато четко видны руки и ноги, вернее копытца, а также голова.

При этом описываются роды не то человека, не то козы, словно в малобюджетном фильме ужасов. Якобы, козе Варе, как и положено отходившей беременной 5 месяцев, приспичило рожать ровно в полночь. Была ли это пятница 13-го, правда, не уточняется. В общем, роды шли тяжело, и тогда хозяйка Варьки вызвала ветеринара, который приехал и сделал козе кесарево сечение. Когда существо полностью вышло наружу, Варька, по словам автора статьи, скончалась сразу. Несложно догадаться, что скорее всего, произошло это после того, как несчастная коза увидела, кого произвела на свет. А вот детеныш якобы прожил еще два часа и тоже отошел в мир иной.

Выдвигают авторы этой шокирующей новости и две возможных причины такой аномалии. В первой, во всем винят местный завод, который якобы стоит недалеко от села и сбрасывает отходы именно в ту реку, где всю беременность паслась бедная Варька. Здесь можно разве что перефразировать слова Аленушки брату Иванушке: «Не пей, козленочком не станешь». Ну а вторую версию выдвинул некий эксперт-зоолог без имени и фамилии. Он прокомментировал, что «создателем» чудища мог стать местный ветеринар, наблюдавший козу Варю, пока она ходила с животом, и в качестве эксперимента, вжививший ей геном человека.

Корреспонденты «Комсомолки» не стали гадать, реальный это случай или фейк, а просто нашли того самого ветеринара из Гремячинска. Оказалось, это ветеринарный-фельдшер Мария Власова. В этом районе, а также в соседней Турке, женщина работает уже 40 лет. Мария Георгиевна признается, что телефон у нее разрывается весь день. Оказывается, слух про мутанта в селе с населением около 1 тысячи человек, разлетелся молниеносно.

- Я же здесь единственный ветеринар, поэтому, все спрашивают меня, правда это или нет, - отвечает нам Мария Власова. – Так вот, хочу всех успокоить, это стопроцентная ложь. Этого не то, что у нас не было, это априори быть не может. Что касается наших козочек, то во-первых, в Гремячинске они пока все ходят беременными. Во–вторых, на каждой козе есть бирки. Так вот, никакой козы по кличке Варька у нас нет и не было. Вот Таньки, Машки есть…

Еще одна несостыковка, по словам Марии Власовой это то, что никаких наблюдений за козами ветеринары не ведут. Максимум, хозяева могут вызвать фельдшера в случае проблемных родов. Также за 40 лет работы, Мария Георгиевна ни разу не слышала, чтобы козе делали кесарево сечение

- Даже показаний не было, - говорит ветеринар. – Рождались ли когда-нибудь у коз хотя-бы немного похожие существа? Нет, у коз такого вообще не может быть. Они даже болеют редко, так как очень выносливые животные. Максимум, что было необычного, так это на свет появлялись козлята с неправильно повернутой головой или лапами. Но я легко все вправляла. Что касается завода, это тоже полный бред. Никакого завода у нас нет, приезжайте, посмотрите. Наши козы пасутся на берегу Байкала, кушают чистую травку и дышат чистым воздухом. Еще меня удивила фотография, где этот гуманоид лежит в кабинете с белыми стенами. Как такое может быть, если все роды у коз принимаются на полах в стайках, или там, где их держат. Уверена, что это фотошоп.

Впрочем, удивляться этой фейковой новости не стоит. Если внимательно изучить заголовки статей, которые публикуются на информационном агентстве, рассказавшем о бурятском мутанте, то здесь можно найти и кое-что похлеще. Например, там вы узнаете про кота-инопланетянина, пожирающем человеческие души, про призрак ребенка, преследующий москвичку, про оживший в новосибирском морге труп, про змея-людоеда из Ростова-на-Дону м многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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