2019-10-11T10:02:46+03:00
Дом. Семья

Иркутские волонтеры спасли собаку из Тулуна, которую ветеринары хотели усыпить

Нику с переломом позвоночника отправили в Москву, где ее прооперировали, поставили на коляску и теперь ищут новую семью
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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Иркутские волонтеры спасли собаку из Тулуна, которую ветеринары хотели усыпить. Фото:Елена Прадчук.Иркутские волонтеры спасли собаку из Тулуна, которую ветеринары хотели усыпить. Фото:Елена Прадчук.
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«Срочный сбор на сбитую тулунскую собаку! Сегодня в 18.00 есть большой шанс ей улететь в Москву в реабилитационный центр. Все упирается в деньги! Сумма к сбору 12 000: 8000 - стоимость клипера (переноски) и 4000 - перелета! С пометкой Нике…»

Такой пост с призывом о помощи на всех личных страничках в соцсетях опубликовала волонтер питомника К-9 Елена Прадчук. И пролистнуть это сообщение возможно едва ли… Но не столько текст заставил пользователей интернета обратить на себя внимание, сколько фото… На одном из них – лохматая рыжая мордочка с надеждой в больших карих глазах вглядывается в объектив. А на втором - некое существо, похожее на побритого льва. Шерсть оставили только на голове и шее, тельце – лысое, как у кошки породы сфинкс. Животное даже сидеть самостоятельно не может, ее аккуратно за туловище поддерживает человек… Настолько изможденное и хрупкое, если отпустишь – упадет. Сопоставляя фото, понимаешь, что и на первом и на втором фото – та самая собака Ника…

В глазах – неимоверные страдания и боль

- В Иркутск Нику привезли из Тулуна, - рассказывает «КП» - Иркутск Елена Прадчук. – Кинологи К9 ездили спасать кошек из затопленной территории. Не в первый раз. Все знают, что очень много животных из Тулуна после потопа обрели новый дом в питомнике. Позже многие, кстати, вернулись к хозяевам. Фотографии найденышей мы ведь специально публикуем в соцсетях. Так вот договорились с тулунскими волонтерами, что в определенное время кошек принесут для отправки в Иркутск. И среди них была единственная собака – Ника…

Собаку принесли на руках. Рыжая дворняга, хотя окрас еле различался, ведь вся она была в грязи, задними лапками вообще не шевелила, с трудом волочила их, передвигаясь только на передних. В глазах у четвероногой - неимоверные страдания и боль…

- Нашли у обочины дороги, - рассказали Елене волонтеры. – Лежала в луже, истощенная… Вероятно, сбила машина.

- Как вспомню этот взгляд, которым она на меня смотрела, сердце сжимается, - говорит Елена. – В них и горе, и обида, и надежда.

«Надо успыплять»

Нику привезли в Иркутск и первым делом отвезли к ветеринарам. Животному сделали рентген. Волонтеры думали, что у собаки перебиты лапы, но диагноз оказался намного серьезнее – «перелом позвоночника».

- Усыплять, она обречена, - вынесли вердикт доктора.

Но Елена и не думала так поступать. Она решила спасти Нику любой ценой, ведь не зря же дворняжка уже столько пережила, не зря попала к ней. Если иркутские айболиты не способны помочь, значит, смогут московские. Сибирячка неоднократно работала со столичными клиниками, знает, что они выхаживают обреченных животных. Списалась с одним из реабилитационных центров, в которые уже отправляла одного пса, и пришел ответ: «Привозите!». Дело оставалось за малым – найти деньги.

Ника была так слаба, что могла передвигаться только при помощи волонтеров. Фото: Елена Прадчук.

Ника была так слаба, что могла передвигаться только при помощи волонтеров. Фото: Елена Прадчук.

Жить будет!

- Еще мы искали попутчика, ведь одну Нику в самолет не посадишь, - говорит Елена. – За это время подготовили ей паспорт и сделали необходимые прививки. Сопровождающего разыскали через социальные сети, и там же опубликовали клич о сборе денег на билет до Москвы и лечение в реабилитационном центре.

Едва пост опубликовали, как буквально через два часа средства оказались на карточке волонтера. И не 12 тысяч рублей, как просила Елена, а намного больше! В итоге 8000 рублей потратили на клипер (переноску) для Ники, 3750 рублей стоил билет на самолет для собаки, еще 11 000 иркутянка перевела на счет реабилитационного центра.

- Тем же вечером мы проводили Нику в Москву, - добавляет Елена.

- Обследование показало, что чувствительности и рефлексов у собаки нет и поставить на лапы ее уже не получится, - рассказала «КП» - Иркутск по телефону организатор центра реабилитации «Республика Друг» Ирина Серебренная.

- Но жить Ника сможет!

И даже самостоятельно передвигаться – с помощью специальной коляски. Ее специально для Нике раздобыл один из волонтеров. Она самодельная, сколочена из полиэтиленовых труб, имеет два колеса. Ее будут закреплять на животном ремнями.

- В Иркутск Ника не вернется, - говорит Елена. – В Москве ей найдут семью, которая будет о ней заботиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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