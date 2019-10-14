2019-10-14T08:03:40+03:00
Происшествия

Маска не помогла: серийный грабитель задержан в Иркутске

Поймать его помогло видео, размещенное в соцсетях
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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Маска не помогла: серийный грабитель задержан в Иркутске.Маска не помогла: серийный грабитель задержан в Иркутске.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сотрудники полиции прервали серию ограблений офисов микрозаймов в Иркутске. Сотрудники уголовного розыска задержали 38-летнего иркутянина. В черной куртке, на голове капюшон, лицо закрывает медицинская маска, на руках перчатки. Грабитель предполагал, что этого хватит, что бы через записи камер видеонаблюдения его не смогли опознать. Однако как раз при помощи записи его и отследили.

Сначала был налет на офис на улице Волжская, потом в Свердловском районе. Угрожая ножом и газовым баллончиком, иркутянин отбирал выручку у менеджеров. При помощи записи с камеры, которую оперативники распространили в социальных сетях, преступника удалось найти. Как задержанный рассказал на допросе, он видел, что его разыскивают, но сдаваться сам не собирался.

Оборвалась серия удач грабителя на ломбарде. Сотрудница смогла дать ему отпор и убежала за помощью, преступнику пришлось ретироваться не с чем.

- 38-летнему иркутянину предъявляется совершение двух разбойных нападений на объекты микрозаймов областного центра, а также попытка аналогичного преступления, которую налетчику не удалось завершить, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Сейчас по фактам состоявшихся ограблений и несостоявшегося возбуждены уголовные дела, по статье разбой, а грабитель находиться под стражей. Ему грозит до лишение свободы до десяти лет.

Полицейские разыскивают налетчиков, которые ограбили офисы микрозаймов в Иркутске.ГУ МВД по Иркутской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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