Отравление в Иркутске: семь студентов попали в больницу

Вместо занятий, некоторым студентам Байкальского государственного университета пришлось обращаться к врачам. Произошло это после того, как они посетили одну из иркутских столовых. Утром, 14 октября плохо стало пятерым ребятам, а к обеду число пострадавших увеличилось уже до семи.

- Все они госпитализированы в инфекционную больницу, - сообщили корреспонденту «КП-Иркутск» в пресс-службе министерства здравоохранения Иркутской области. – По словам врачей, пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, на днях массовое отравление произошло и в Братске. Там, после посещения закусочной с симптомами острого пищевого отравления, за помощью к врачам обратилось 30 человек, из них 10 детей. Госпитализация понадобилась 23 пострадавшим. Выяснилось, что в точке быстрого питания, все они поели шаурму.

Кстати, в 2019 году это уже второе отравление в этом заведении. Так, в июне, кафе «прославилось» на весь город, когда там отравились 8 человек. Тогда точку быстрого питания проверили специалисты Роспотребназора, которые выявили там несколько нарушений (Подробности)