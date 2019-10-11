2019-10-11T14:35:15+03:00
Происшествия

Массовое отравление шаурмой в Братске: число пострадавших выросло до 30 человек

Один ребенок находится в тяжелом состоянии
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Массовое отравление шаурмой в Братске: число пострадавших выросло до 27 человекМассовое отравление шаурмой в Братске: число пострадавших выросло до 27 человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Братске увеличилось количество отравившихся шаурмой в кафе по улице Кирова, 18. Напомним, в начале этой недели «Комсомолка» рассказывала, как после посещения этой закусочной с симптомами острого пищевого отравления, за помощью к врачам обратилось 12 человек, среди них был один ребенок. Госпитализация потребовалась двум пострадавшим. К 10 октября, число отравившихся выросло до 19 человек, а 11-го стало известно, что плохо стало уже 30 посетителям.

- Из 30 пострадавших, 10 детей, - сообщили "КП-Иркутск" в пресс-службе министерства здравоохранения Иркутской области. - Госпитализировано 23 человека, из них 10 ребятишек. Один ребенок в тяжелом состоянии, остальные пациенты находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести.

Что касается, результатов лабораторных исследований, то по предварительным данным, у пострадавших выявлена дизентерия.

Добавим, что в 2019 году это уже второе отравление в этом заведении. Так, в июне, кафе «прославилось» на весь город, когда там отравились 8 человек. Тогда точку быстрого питания проверили специалисты Роспотребназора, которые выявили там несколько нарушений. На кухне нашли насекомых, а сам персонал работал без санитарных книжек. Кроме того, в заведении даже негде было помыть руки. Из-за этого закусочную закрывали на месяц. Приостановлена работа кафешки и в этот раз.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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