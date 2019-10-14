2019-10-14T15:13:16+03:00
Недвижимость

Рейтинг регионов по вводу жилья: в Иркутске строят больше домов, чем в Красноярске, но меньше, чем в Новосибирске

При этом ютиться в тесноте не приходится - в среднем на каждого из нас приходится 25,2 квадратных метра
Любовь АРБАТСКАЯ
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Рейтинг регионов по вводу жилья: в Иркутске строят больше домов, чем в Красноярске, но меньше, чем в НовосибирскеРейтинг регионов по вводу жилья: в Иркутске строят больше домов, чем в Красноярске, но меньше, чем в НовосибирскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Выйдете на улицы Иркутска и оглянитесь по сторонам - кругом сплошные новостройки! Наш город, как и другие в России, расширяется с каждым годом, это заметно. Однако специалисты Ria.ru составили рейтинг регионов по вводу жилья, оказалось, что в целом наша область, не на первых позициях. Приангарье находится ровно в середине списка – на 44 месте.

Итак, что конкретно говорит статистика? За последний год на каждого человека в Приангарье ввели 0,422 квадратного метра жилья. Для сравнения: в Ленинградской области этот показатель в три раза больше - 1,221, в Московской – 1,111 метра. Собственно, это и есть лидеры рейтинга. И неудивительно – все-таки столичные регионы, которые год от года прирастают новыми жителями, соответственно, запрос на покупку недвижимости высокий, жилья строится много. В аутсайдерах – Мурманская, Магаданская области и Чукотка, где за год появилось менее 0,100 квадратных метра на местного жителя. Тоже объяснимо – края далекие, северные, редкий смельчак решится на переезд, так что нужды активно строить дома, нет.

Сравним с ситуацией по Сибири. Вот, например, в Новосибирской области новостроек чуть больше, чем в Приангарье – за год там появилось по 0,633 квадратных метра на человека. А в Красноярске этот показатель всего 0,386 – меньше, чем у нас. Так что от соседей не слишком отстаем.

Смотрим далее. На каждого жителя в Иркутской области приходится по 25,2 квадратных метра жилья. Это даже не квартира, а небольшая студия. Побольше апартаменты опять-таки в Московской области – 32,7 квадратных метра, и это уже «однушка». А вот в Тыве на человека приходится всего 14,1 квадрата! Тесновато. Но надо помнить, что это средние данные. В реальности все может быть иначе: и семья с двумя детьми порой ютится на тех же 25 квадратах, и в «трешках» живут в гордом одиночестве.

Ну а что думают специалисты по поводу появления жилья в нашем регионе?

- Статистика соответствует реальности, - уверен специалист по недвижимости из Иркутска Александр Козлов. – В нашем городе достаточно недорогой «вторички», поэтому, несмотря на небольшие темпы строительства новых домов, недостатка в жилье нет. Покупателям есть, из чего выбирать. И да, 25 квадратов на человека – это довольно просторные апартаменты. Сибиряки, действительно, не теснятся в маленьких квартирах. Студии и «однушки» берут, в основном, для студентов. А семьи с детьми выбирают, как минимум, двухкомнатные квартиры.

Кстати, летом Иркутск отличился – цены на новостройки у нас выросли сильнее, чем во всей стране – на 6,6%. В августе квадратный метр стоил 64396 рублей. Специалисты говорят, что дело не только в сезоне переездов и отмене закона о долевом строительстве, но и в высоком спросе на квартиры. Местные жители уверены, что жилье - это хороший способ вложить деньги, ведь его всегда можно сдать или перепродать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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