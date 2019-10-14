Кость редкого динозавра, жившего 120 миллионов лет назад, нашел иркутский ученый

Уникальная находка в Бурятии - кость динозавра! Да-да, именно так. Впрочем, палеонтологи уверены: если прицельно копать, их много найдется, потому как 100 млн лет назад на территории нынешнего Байкала были цветущие субтропики, населенные огромными ящерами. Одна большая Динозаврия. Поэтому кости этих «змеев горынычей» тут и находят.

Итак, заветная точка на карте - Гусиное озеро, которое находится в 80 км от Байкала и в 100 км от Улан-Удэ. Ученые из Санкт-Петербурга 15 лет назад обнаружили там три позвонка гигантского ящера. И только 2 года назад специалисты по этим косточкам открыли новый род динозавров-зауроподов. Все ведь представляют крупного ящера с маленькой головой, длинной шеей и огромным хвостом? Так вот, в Сибири, оказывается, жил один из таких. Окрестили его тенгризавром.

Палеонтолог 5 лет вел раскопки на озере в Бурятии, прежде чем найти уникальную кость ящера. Фото: из архива Александра Сизых.

Неудивительно, что к бурятскому озеру с интересом потянулись исследователи. Так, научный сотрудник Института земной коры СО РАН Александр Сизов 5 лет испытывал удачу, и этим летом она ему улыбнулась.

- Кости динозавров обычно находят случайно, потому что невозможно заранее определить место, где именно они лежат, - рассказывает Александр Сизов. – В июле я вновь вместе с другом поехал в Бурятию - а вдруг на этот раз повезет? Несколько дней мы жили в палатках, занимались раскопками и нашли много мелких костей древних животных. Посчитали, что это тоже неплохой «улов», и уже собирались уезжать, как вдруг в последний день - сенсация!

Торчащий из земли крохотный обломок кости первым заметил приятель ученого Александр Клепиков. Сам он, кстати, не палеонтолог, а строитель и промышленный альпинист – поехал за компанию. Оказалось, что это кость из бедра того самого тенгризавра, о котором мир узнал всего пару лет назад.

- Достать ее было непросто: порода плотная, приходилось долбить вручную, причем очень аккуратно - старые кости легко могут рассыпаться, - рассказывает ученый. - Трижды я возвращался к Гусиному озеру и в начале августа забрал ее и привез в институт - исследовать.

Вероятно, так выглядел тенгризавр – ящер, чьи останки нашли в Бурятии. Фото: Палеонтологический музей им. Ю.А.Орлова.

Так в чем же особенности находки? Первое - это возраст. Динозавр жил примерно 120 − 130 млн (!) лет назад. Тогда и Байкала-то не существовало: великому озеру всего лишь около 25 - 35 млн лет. Ну а второе - это редкость.

- Такая большая кость бедра тенгризавра найдена впервые, - поясняет Александр Сизов. - Как выглядел ящер? Он явно был огромный - высотой с двухэтажный дом. У него очень длинная шея и хвост - в длину он никак не меньше 20 метров, а вес – около 40 тонн. Такое животное даже со слоном нельзя сравнить по размерам! И при этом оно растительноядное. Скорее всего, это родственник гигантских динозавров из Монголии.

Если по позвонкам тенгризавра, которые в 1990-х годах откопали питерские ученые, уже можно представить ящера и местность, где он жил, то этот обломок еще больше расширяет картину. Например, известно, что в Бурятии неподалеку от Байкала раньше было много мелких озер и рек, на месте которых сейчас новый ландшафт. В кости застряли камешки - по ним можно установить, в каком направлении текла вода и где искать остальные части скелета. Этим иркутский палеонтолог обязательно займется в ближайшее время.

- Кстати, в Иркутской области делали и другие уникальные находки, - говорит Александр. - Например, на Ольхоне, где раньше был теплый, субтропический климат, находили кости древних носорогов, небольших трехпалых лошадей и даже хомяков с рогами. Да-да, бывало и такое! Не исключено, что когда-нибудь найдем здесь и кости динозавров.

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