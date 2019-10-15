2019-10-15T08:46:44+03:00
Происшествия

Сибиряк украл золото, спрятал его в лесу и 6 лет навещал тайник в тайге

В конце концов, пожилого старателя поймали и он получил условный срок
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Сибиряк украл в артели золото и 6 лет прятал его в тайнике.Сибиряк украл в артели золото и 6 лет прятал его в тайнике.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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-Моя прелесть...

Остается вопросом, смотрел ли пожилой старатель из Бодайбо на свою добычу с вожделением, но скорее всего -да. Потому что золото, которое он украл во время работ хранил в тайнике целых шесть лет, явно овладело им и не давало покоя.

Осенью 2013 года приисковик из Северобайкальска, в буквальном смысле, напал на золотую жилу. В один из дней ему в руки приплыла настоящая удача, он намыл очень много песка. Однако сообщать о находке он не стал, а решил припрятать кусок драгоценного металла подальше от чужих глаз. Неподалеку в лесу мужчина зарыл свой клад и иногда приходил к месту тайника и навещал «свою прелесть». Обнаружилась "недостача" при тщательной проверке документов о приеме-сдаче найденных драгоценных металлов, которую провела транспортная прокуратура. За сотрудниками стали внимательно наблюдать, так и вышли на "хранителя клада" - 60-летнего горняка поймали в тот момент, когда он в очередной раз проведывал свой "клад" в надежде его реализовать.

Подсчитали - шлиховой концентрат ( это еще не очищенный после промывки драгметалл) тянет на 2,3 килограмма чистого золота и еще 338, 2 грамма серебра. Много! Все это наш владелец тайника похитил в 2013 году во время работы вахтой в артели на Кадали-Макитском месторождении в горах Бодайбо.

- Стоимость драгоценных металлов на момент хищения составляла более 3,1 млн. рублей, - сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. - Похищенное золото и серебро он хранил в тайнике на протяжении 6 лет.

Приговор, однако, по этому делу дали довольно мягкий. С учетом возраста и всех смягчающих обстоятельств ему дали наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев. Драгоценный металл возвращен собственнику.

Это далеко не первый случай, когда вполне законопослушные старатели входят, что называется, в искушение. Так, совсем недавно рабочий с горного рудника того же Бодайбо попался на том, что ссыпал помаленьку содержащий золото грунт в мешки. И хранил их там же - на работе. Этот житель Бодайбо похитил с драги золото массой 1845,07 грамм и серебро массой 206,88 грамм. Общая стоимость драгоценных металлов, которые он похитил - более 5 млн. рублей (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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