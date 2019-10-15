Центр «Мой бизнес» откроют в Иркутске

Скоро предпринимателям Иркутской области станет проще получить поддержку государства. Чтобы людям, которые хотят открыть свое дело или развить уже существующее, не приходилось ходить по разным инстанциям, в столице Приангарья создается центр «Мой бизнес», который будет работать по принципу одного окна.

Как рассказала директор Иркутского областного гарантийного фонда Диляра Окладникова, центр разместится в самом сердце столицы региона - в районе сквера имени Кирова.

В просторном помещении будут представлены Фонд микрокредитования Иркутской области, Фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области», Иркутский областной гарантийный фонд. Здесь же откроются 10 окон МФЦ, представительства Пенсионного фонда, налоговой службы, банков, АО «Особые экономические зоны», а также бизнес-омбудсмена Иркутской области.

Кроме того, в центре «Мой бизнес» будут открыты коворкинг-зоны, выставочный зал для иностранных делегаций, Центр молодежного инновационного творчества.

- Это будет удобно всем, - отмечает Диляра Окладникова. - Допустим, сейчас к нам обращаются предприниматели и просят сходить вместе с ними в Фонд развития промышленности, или микрокредитования. А когда все будет в одном здании, и бизнесмены, и специалисты институтов поддержки смогут сэкономить огромное количество времени. Кроме того, если в этом же центре начнут работать представители банков, то у бизнесменов появится возможность сразу, на месте, открывать счета. В целом появление такого пространства решит многие проблемы и, мы надеемся, поможет увеличить число предпринимателей.

Если сейчас спросить бизнесменов, пользуются они господдержкой или нет, многие дадут отрицательный ответ. А на вопрос почему, скажут, что не знают, куда обращаться и не хотят ходить по разным кабинетам. Действительно, если предприниматель приедет в Иркутск из Бодайбо, ему придется здесь жить неделю, чтобы обойти все инстанции. Именно поэтому Правительство России запустило масштабную информационную и образовательную кампанию в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

К мерам поддержки относятся и центры «Мой бизнес», где в формате одного окна можно решить вопросы по ведению или открытию своего дела. Главная задача - максимально упростить создание нового бизнеса и снизить барьеры на пути его развития.

Центр «Мой бизнес» в Иркутске будет оказывать комплекс услуг для малого и среднего предпринимательства региона.

- Качество и оперативность предоставления услуг повысятся. Улучшится система информирования о мерах поддержки бизнеса. Доступ предпринимателей к получению федеральных, региональных и муниципальных мер поддержки станет проще, - подчеркнула Диляра Окладникова.

Напомним, что центры «Мой бизнес» уже работают более в 40 областных центрах регионов России. К 2020 году практически во всех субъектах РФ их откроется еще не менее 100.

Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» запущен в целях улучшения условий для бизнеса и будет реализован до 2024 года. Его задачи - увеличить число предпринимателей на 30% (с 19,2 млн до 25 млн человек) и поднять долю малого и среднего бизнеса в ВВП страны с 22,3% до 32,5%. Для этого Минэкономразвития РФ разработало системные меры поддержки: льготную программу кредитования под 8,5%; субсидии при размещении ценных бумаг на бирже; микрозаймы, проект «Трансформация делового климата» и другое.

На реализацию нацпроекта выделено 481,5 млрд рублей, из которых 416,2 млрд из федеральной казны, 11,4 млрд из региональных бюджетов, 53,9 млрд из внебюджетных источников.

В Иркутской области проект «Популяризация предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализует фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» при поддержке министерства экономического развития Иркутской области и Минэкономразвития России.