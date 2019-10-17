"Наргиз пообещала, что ее поклонники будут болеть за меня": сибирячка попала в команду Меладзе на шоу «Голос»

«Спектакль окончен, гаснет свет…» Эти популярные строчки 25-летняя Анастасия Бадьина из Саянска спела на шоу «Голос» в дуэте с самой Полиной Гагариной! Услышав свой хит в исполнении незнакомки, к которой, к слову, Гагарина сидела спиной, знаменитая артистка соскочила с кресла и сама выбежала на сцену. И тем самым помогла сибирячке пройти этап слепых прослушиваний. А ведь еще 4 года назад Гагарина лишь скромно утешила нашу землячку. Тогда Анастасия впервые пыталась пробиться в проект «Голос». Но зажигательная этническая композиция не впечатлила наставников, в том числе и Полину Гагарину. Ни один из них не повернулся к Анастасии. Сейчас же она в команде композитора Константина Меладзе. Кстати, именно он и написал хит «Спектакль окончен».

- Хитрый ход, чтобы заставить и Меладзе, и Гагарину обратить на себя внимание? – со смехом переспрашивает Анастасия. - Знала бы я, что среди наставников будут и автор, и исполнительница песни, ни за что бы не выбрала ее! Удивительное совпадение, которое сработала удивительным образом. Константин Меладзе после выступления сказал: «Спела бы лучше Гагариной, она бы расстроилась. Спела бы хуже, расстроился бы я. А у тебя композиция зазвучала по-новому».

Однако же история Насти все-таки не история про Золушку из глубинки, которая работала на заводе, но с детства мечтала о сцене и вот в один прекрасный момент решилась бросить все, купила на последние деньги билет в Москву и отправилась ее покорять. Нет! На самом деле Анастасия - профессиональная певица. Более того, в ее послужном списке выступление на одной площадке со звездами далеко не первое. Однако обо всем по порядку.

Петь Анастасия начала еще в школе: окончила музыкалку, выступала в ансамбле «Экспромт» в родном Саянске. Музыкальная карьера быстро пошла на взлет. В 2013 году девушка выиграла золото на Дельфийских играх России - это престижный конкурс молодых талантов. Потом окончила институт современного искусства в Москве. Пела в дуэте Mikr Orkestr, стала одной из лучших на всероссийском конкурсе #каверниАгутина.

Анастасия пришла на "Голос" с группой поддержки - слева на фото ее молодой человек, справа - папа. Фото: из архива героини.

Новый этап жизни - выступления со столичным оркестром Вubamara Brass Band. Коллектив необычный, играет балканские мотивы: Греции, Болгарии, Сербии и других южно-европейских стран. А сибирячке жаркая этническая музыка ой как по душе! Она и поет, и новые инструменты с удовольствием осваивает. Говорит, что сыграть может буквально на чем угодно: барабанах, перкуссии, аккордеоне, саксофоне, флейте, клавишных, укулеле.

Более того, Анастасия гастролирует по стране с Наргиз Закировой! Популярная певица побывала на концерте Вubamara Brass Band и решила сделать совместный музыкальный проект с оркестром, частью которого и является Настя.

- Наргиз - сама выпускница «Голоса», - говорит Анастасия. - В 2013 году она заняла 2-е место. Нет, не она меня сподвигла покорять телепроект во второй раз. Я сама решила! Но когда Наргиз узнала об этом, сказала: «Верю, что дойдешь до этапов голосования, и тогда я подключу всех своих поклонников, чтобы поддерживали тебя и помогли победить».

Но на предстоящем концерте Наргиз Закировой в Иркутске Настю на сцене мы не увидим. У Наргиз сольник, а Анастасия в Москве, готовится к следующему этапу - поединкам. Прослушав всех участников в своей команде, Константин Меладзе разделит их на пары. Нужно будет перепеть соперника в дуэте.

- Выбрать определенную тактику для победы сложно, - считает Анастасия. - Все-таки «Голос» - это шоу, очень похожее на лотерею. И надеюсь, мне повезет!