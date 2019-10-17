Преступника, толкнувшего знакомого под колеса "КамАЗа", задержал иркутянин

Улица Баррикад, вечер, бурный поток машин. Двое мужчин стоят на обочине, о чем-то бурно спорят, машут руками, кричат. И вдруг один со всей силы толкает второго на проезжую часть, прямо под колеса проезжающего мимо «КАМАЗа».

- Ничего себе дела! – увидев сцену, прокричал 44-летний водитель Александр Купуржанов, который ехал на своем автомобиле позади большегруза. Не раздумывая, притормозил, выскочил из салона и бросился за убегающим прочь преступником.

- Быстро догнал его, схватил за шиворот и потащил обратно, - вспоминает Александр. - Стоял, крепко держал, и одновременно звонил в полицию и в скорую помощь. Трудно ли было с ним справиться? Вовсе нет! Он хилый, потерянный какой-то.

Стражи порядка в считанные минуты забрали 26-летнего преступника, пойманного водителем. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

- Сейчас он находится под стражей, ему уже предъявлено обвинение, а еще назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза, - рассказывают в региональном СУ СКР. - Раньше мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. За ним числится умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

К счастью, 32-летний братчанин, угодивший по его вине под колеса грузовика, выжил. И в этом тоже заслуга Александра Купуржанова. Если бы он не вызвал медиков в первые же мгновения после ДТП, то все могло обернуться бедой. Травмы у пострадавшие тяжелые. Сейчас он находится под пристальным наблюдением врачей в Иркутской областной больнице. Что случилось? Почему приятель бросил его под колеса машины? Пока это только предстоит выяснить, но то, что пострадавший и покушавшийся на его жизни были знакомы, факт. Между мужчинами возник конфликт.

Александра Купуржанова, скорее всего, МВД наградит за храбрость. Все-таки не каждый бы бросился ловить преступника! Но иркутянин не побоялся, действовал быстро и четко. И неудивительно, почему: он бывший военный, офицер. Так что смелые поступки для него – в порядке вещей.

- Служба дает о себе знать, все-таки это хорошая закалка, - улыбается герой. - А вообще, я не считаю свой поступок особенным. Просто оказался в нужное время в нужном месте. Уверен, что любой сделал бы на моем месте то же самое.