Ан-148 Иркутск-Мирный при посадке в аэропорту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

ЧП в якутском аэропорту Мирный произошло ранним утром, 18 октября. Там, при посадке, за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился самолет Ан-148 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Иркутска. Как сообщили корреспонденту «КП-Иркутск» в единой дежурно-диспетчерской службы Мирнинского района, погибших и пострадавших среди 61 пассажира и 5 членов экипажа нет. Самолет также не получил никаких повреждений.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="198" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/738537" frameborder="0"></iframe> Эвакуация пассажиров самолета Ан-148, который выкатился за пределы полосы в Мирном.Видео: группа "ДТП 38RUS"

Что стало точной причиной ЧП, пока выясняется. По предварительной информации, лайнер не смог затормозить в штатном режиме. Об этом сообщается в группе «ДТП 38RUS. К слову там же появилось видео эвакуации пассажиров. Судя по кадрам, паники у них нет. Спускаться по трапу людям помогают сотрудники аэропорта и пожарные.

«Комсомолка» продолжает следить за развитием событий. Возможно, вскоре появятся новые подробности этого инцидента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Появилось видео, как самолет Ан-148 Иркутск-Мирный выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (Подробности)