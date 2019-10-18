2019-10-18T07:33:04+03:00
Происшествия

Ан-148 Иркутск-Мирный при посадке в аэропорту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

По предварительной информации жертв и пострадавших при посадке Ан-148 Иркутск-Мирный нет [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Видео: Ан-148, рейсом Иркутск-Мирный при посадке в аэропорту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосыВидео: Ан-148, рейсом Иркутск-Мирный при посадке в аэропорту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосыФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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ЧП в якутском аэропорту Мирный произошло ранним утром, 18 октября. Там, при посадке, за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился самолет Ан-148 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Иркутска. Как сообщили корреспонденту «КП-Иркутск» в единой дежурно-диспетчерской службы Мирнинского района, погибших и пострадавших среди 61 пассажира и 5 членов экипажа нет. Самолет также не получил никаких повреждений.

Эвакуация пассажиров самолета Ан-148, который выкатился за пределы полосы в Мирном.Видео: группа "ДТП 38RUS"

Что стало точной причиной ЧП, пока выясняется. По предварительной информации, лайнер не смог затормозить в штатном режиме. Об этом сообщается в группе «ДТП 38RUS. К слову там же появилось видео эвакуации пассажиров. Судя по кадрам, паники у них нет. Спускаться по трапу людям помогают сотрудники аэропорта и пожарные.

«Комсомолка» продолжает следить за развитием событий. Возможно, вскоре появятся новые подробности этого инцидента.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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