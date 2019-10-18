2019-10-18T12:37:53+03:00
Спорт

ХК «Байкал-Энергия» ввела электронные билеты на домашние матчи

Сколько будет стоить вход на матчи ХК «Байкал-Энергия в сезоне 2019-2020 [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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ХК «Байкал-Энергия» ввела электронные билеты на домашние матчиХК «Байкал-Энергия» ввела электронные билеты на домашние матчиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Руководство иркутской «Байкал-Энергии» разработало билетную программу на новый сезон чемпионата России, в котором команда стартует 5 ноября матчем с «Уральским трубником». Итак, входной билет на посещение домашнего матча в сравнении с прошлыми сезонами останется неизменной. Чтобы посмотреть вживую игру своих любимцев, болельщикам нужно заплатить 200 рублей.

А вот льготные билеты по-прежнему отменены. Но отдельные болельщики все же смогут попасть на стадион бесплатно. Это дети в возрасте до 14 лет включительно и женщины. Инвалиды I и II групп также получат такое право, но только если заранее обратятся в клуб. Если же вы студент, тогда, чтобы не платить за вход на трибуну, обращайтесь в свои студенческие профкомы. А теперь важная информация, для самых преданных болельщиков «Байкал-Энергии», которые стараются не пропускать ни одного матча любимой команды. Вам лучше всего приобрести абонементы. Их стоимость 2400 рублей. Сюда входят посещение всех 13 матчей первого этапа чемпионата России. А вот VIP-абонементы отменены. Теперь в центральном секторе стадиона «Рекорд» будет свободная рассадка зрителей. Ну и наконец, главная новинка от клуба.

Так будет выглядеть электронный билет на домашние матчи "Байкал-Энергии" в сезоне 2019-2020. Фото: ХК "Байкал-Энергия"

Так будет выглядеть электронный билет на домашние матчи "Байкал-Энергии" в сезоне 2019-2020. Фото: ХК "Байкал-Энергия"

- Мы переходим с бумажных билетов на электронные, - сообщает пресс-служба «Байкал-Энергии». - Это означает, что стоять в очереди в кассу или ехать за билетом в клуб не нужно. Приобрести его теперь можно через компьютер или смартфон на официальном сайте клуба. Достаточно будет распечатать билет и предъявить его контролерам при входе на стадион. Подойдет и изображение билета на экране вашего смартфона. Ваш билет будет погашен при первом же считывании расположенного на нем QR-кода, пройти на стадион повторно по нему будет уже нельзя. Тем не менее, билетная касса также будет работать в привычном режиме.

Время начала домашних матчей «Байкал-Энергии» не изменилось. В будние дни домашние игры будут начинаться в 19.00. В выходные и праздничные судья будет давать стартовый свисток в 13.00 часов. Уже известно, первые домашние игры чемпионата России наши парни проведут на стадионе "Рекорд". Когда лед будет готов на «Труде», клуб переедет на главную арену города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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