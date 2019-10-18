2019-10-18T14:59:57+03:00
Общество

Прогноз погоды на ноябрь 2019 в Иркутске: морозы до -25 ударят уже во второй декаде

Ноябрь 2019, по прогнозу погоды, в Иркутске будет холоднее обычного
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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Прогноз погоды на ноябрь 2019 в Иркутске: морозы до -25 ударят уже во второй декаде.Прогноз погоды на ноябрь 2019 в Иркутске: морозы до -25 ударят уже во второй декаде.Фото: Евгения ГУСЕВА
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До ноября еще добрых две недели, а Росгидромет уже дал прогноз на последний осенний месяц. Чем порадовать вас, иркутяне? Наслаждайтесь последними теплыми деньками, пока есть возможность. Если в большинстве регионов прогнозируются природные аномалии – температуры выше нормы, то Иркутской области не повезло. По прогнозу погоды на ноябрь 2019 в Иркутске, как и в Краснодарском крае, южной части Крыма и Забайкалье будет холоднее обычного.

- В южных и западных районах столбики термометров в среднем покажут от -8 до -13 градусов, в северных и верхнеленских районах от -15 до -19 градусов, а на севере Катанского района от -20 до -23, - комментирует заместитель начальника Иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова.

А вот настоящая зима придет в Иркутск в середине ноябре. Во второй и третьей декадах похолодает, и заметно! Приморозит до -20...-25! Бррр, думать об этом не хочется? А придется, и в первую очередь автомобилистам, переобувать машины надо уже буквально в ближайшие дни. Таков прогноз погоды на ноябрь 2019 года в Иркутске.

А что же конец октября? Зима на подходе!

- В пятницу, 18 октября – последний теплый день, - говорит Юлия Янькова. - Но уже вечером погода начнет ухудшаться, поднимется ветер, к вечеру ожидается дождь, а ночью на субботу - и мокрый снег.

Ночью температура опустится до отметок от 0 до -2, днем от +3 до +4. В воскресенье, 20 октября, осадки прекратятся, ночью приморозит до -5, днем выглянет солнце, воздух прогреется до +5 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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