От предпринимателей ждут предложений по ликвидации административных барьеров
Минэкономразвития России на портале ГАС «Управление» (gasu.gov.ru) запустило сбор предложений от предпринимательского сообщества по корректировке федеральных правовых актов, препятствующих ведению бизнеса. Полученные предложения планируется рассмотреть на заседаниях профильных экспертных и рабочих групп, функционирующих в рамках механизма «Трансформация делового климата». Возможности для подачи предложений не ограничиваются теми направлениями, по которым уже ведется работа, – на портале ГАС «Управление» предусмотрена опция по предложению нового направления для сбора инициатив со стороны бизнеса.
На данный момент работа в рамках плана «Трансформация делового климата» ведется по 16 направлениям на 6 экспертных площадках.
1. Развитие человеческого капитала.
2. Повышение качества государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, совершенствование государственной кадастровой оценки.
3. Таможенное администрирование.
4. Предпринимательская деятельность в сфере сельского хозяйства.
5. Контрольно-надзорная деятельность.
6. Налоговое администрирование и фискальная нагрузка.
7. Экология.
8. Регистрация и прекращение деятельности юридических лиц.
9. Технологическое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения.
10. Градостроительная деятельность и территориальное планирование.
11. Развитие предпринимательства в сфере туризма.
12. Защита интеллектуальных прав.
13. Защита прав и законных интересов.
14. Международная торговля и развитие экспорта.
15. Совершенствование корпоративного управления.
16. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства.
ИСТОЧНИК KP.RU
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