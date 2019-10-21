2019-10-21T09:48:19+03:00
Общество

От предпринимателей ждут предложений по ликвидации административных барьеров

Площадку для сбора идей открыло Министерство экономического развития РФ
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Высказать свое мнение можно на портале ГАС «Управление». Фото: Архив «КП»Высказать свое мнение можно на портале ГАС «Управление». Фото: Архив «КП»
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Минэкономразвития России на портале ГАС «Управление» (gasu.gov.ru) запустило сбор предложений от предпринимательского сообщества по корректировке федеральных правовых актов, препятствующих ведению бизнеса. Полученные предложения планируется рассмотреть на заседаниях профильных экспертных и рабочих групп, функционирующих в рамках механизма «Трансформация делового климата». Возможности для подачи предложений не ограничиваются теми направлениями, по которым уже ведется работа, – на портале ГАС «Управление» предусмотрена опция по предложению нового направления для сбора инициатив со стороны бизнеса.

На данный момент работа в рамках плана «Трансформация делового климата» ведется по 16 направлениям на 6 экспертных площадках.

1. Развитие человеческого капитала.

2. Повышение качества государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, совершенствование государственной кадастровой оценки.

3. Таможенное администрирование.

4. Предпринимательская деятельность в сфере сельского хозяйства.

5. Контрольно-надзорная деятельность.

6. Налоговое администрирование и фискальная нагрузка.

7. Экология.

8. Регистрация и прекращение деятельности юридических лиц.

9. Технологическое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения.

10. Градостроительная деятельность и территориальное планирование.

11. Развитие предпринимательства в сфере туризма.

12. Защита интеллектуальных прав.

13. Защита прав и законных интересов.

14. Международная торговля и развитие экспорта.

15. Совершенствование корпоративного управления.

16. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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