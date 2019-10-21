Конкурс: Хотите выиграть пять миллионов рублей

Десять предпринимателей за 1,5 месяца пройдут путь от бизнес-идеи до привлечения инвестиций в свой проект. Под руководством опытных менторов и известных бизнесменов участники шоу поборются за возможность выиграть приз в 5 миллионов рублей. За каждым их шагом будет наблюдать вся страна.

Сбор заявок на участие в самом масштабном startup-шоу о предпринимателях стартовал в октябре.

Программа запущена в рамках популяризации предпринимательства и реализации национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса.

По замыслу организаторов шоу, 10 отобранных жюри бизнесменов под присмотром наставников будут развивать свой проект. В каждом из 9 выпусков программы предпринимателей ожидают различные испытания. В рамках проекта они посетят лучшие инновационные российские компании, где будут перенимать опыт и выполнять тематические задания. По результатам каждого испытания один из участников покинет бизнес-соревнование.

Возможность выиграть главный приз на развитие своего дела - 5 миллионов рублей - получит самый сильный бизнесмен. Его выберет жюри, состоящее из влиятельных предпринимателей и инвесторов.

Как отмечают организаторы, участие в шоу - это отличный шанс для начинающих и действующих предпринимателей. Они смогут не только рассказать всей стране о своей идее, реализовать ее и получить приз, но и на личном примере пошагово показать другим, как из плана рождается серьезный бизнес.

Отбор участников пройдет в несколько этапов, среди которых анкетирование и видео-презентация. Съемки шоу пройдут с 26 октября по 30 ноября в Москве и будут транслироваться в интернете.

Участие в проекте без возрастных ограничений.

Критерии: перспективность бизнес-идеи, опыт в бизнесе от 1 года, гражданство РФ.

Подать заявку на участие можно на сайте мойбизнес.рф.