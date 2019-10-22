2019-10-22T11:48:31+03:00
Общество

Видео смертельного поединка за краповый берет появилось в сети

Появилось видео боя, после которого погиб росгвардеец из Улан-Удэ [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Видео смертельного поединка за краповый берет. Фото: DVHAB.RUВидео смертельного поединка за краповый берет. Фото: DVHAB.RU
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В сети появилось видео смертельного поединка сотрудника Росгвардии из Улан-Удэ, который погиб во время сдачи экзаменов на получение крапового берета в Хабаровске. Напомним, 34-летний мужчина получил серьезные травмы во время 12-минутного боя с инструктором и был доставлен в больницу. Там врачи пытались спасти ему жизнь, но вскоре он умер.

На кадрах видно, как росгвардеец (в синем шлеме и синей защите) пропускает несколько мощных ударов от инструктора, но все равно продолжает оставаться на ногах. После очередной серии, он падает, но все равно встает и пытается продолжить поединок. Однако, еще через три секунды силы бойца окончательно покидают, и он вновь падает на землю. При этом, группа поддержки претендента, вероятно, еще не осознавая, что товарищу стало плохо, продолжают ему кричать: «Давай! «Вставай!». Но встать росгвардеец больше не смог. Видео обрывается в тот момент, когда к нему подбегают инструкторы и другие бойцы, пытаясь оказать первую помощь. Позже выяснилось, что он впал в кому и умер, не приходя в сознание.

Видео смертельного боя за получение крапового берета.Видео: DVHAB.RU

Как сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Бурятии, по факту трагедии начато расследование. Силовики уже выразили соболезнования родственникам погибшего бойца и пообещали оказать всю необходимую помощь.

Добавим, что краповый берет - главный символ отличия своего профессионального мастерства военнослужащих. Чтобы его получить, нужно пройти сложнейшие испытания, начиная от бега и подтягивания и заканчивая рукопашным боем и штурмом высоток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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