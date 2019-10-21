СЕГОДНЯ 14:04 2019-10-21T14:04:24+03:00

Рогсвардеец из Улан-Удэ погиб, сдавая экзамен на краповый берет в Хабаровске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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На днях в Хабаровске произошла трагедия. Во время сдачи экзаменов на получение крапового берета погиб 34-летний сотрудник Росгвардии из Улан-Удэ.

- Мужчина во время соревнований получил травму, его отвезли в больницу, - рассказывают в пресс-службе Управления Росгвардии по Бурятии. - Но, несмотря на оказанную медиками квалифицированную помощь, спасти его не удалось. Проводится расследование. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Семья будет оказана вся необходимая помощь.

Краповый берет - высшая форма отличия военнослужащих. Чтобы ее получить, нужно пройти сложнейшие испытания, начиная от бега и подтягивания и заканчивая рукопашным боем и штурмом высоток.

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ИСТОЧНИК KP.RU