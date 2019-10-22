Видео ДТП в Ангарске: водитель сбил пенсионерку, переехал ее и скрылся

Страшные кадры ДТП в 6-м микрорайоне Ангарска появились в группе «ДТП 38RUS». На камеру видеонаблюдения, установленную во дворе, попал момент, как подъезжающий к подъезду автомобиль, внезапно выезжает на тротуар и сбивает на нем пенсионерку. Та падает, но при этом машина не останавливается, а повторно бьет уже лежащую на земле даму и буквально остается висеть на ней.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="522" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/739342" frameborder="0"></iframe> В Ангарске водитель сбил пенсионерку, переехал ее и скрылся.Видео: "ДТП 38RUS"

Что происходило дальше, выходит за все пределы равнодушия. Из машины выходит мужчина (судя по всему пассажир) и даже не взглянув на зажатого под автомобилем человека, что-то сказав водителю, просто разворачивается, и как ни в чем не бывало, уходит. В этот момент, водитель, также, не выглянув из машины, сдает назад, выворачивает руль, и пытаясь скрыться, проезжает по несчастной женщине еще раз. Та корчась от боли остается лежать на асфальте.

К слову, свидетелями этой страшной картины стали водитель и пассажир припаркованного рядом кроссовера. На кадрах видно, как один из них выскочил из машины, но тут же вернулся обратно. А когда нарушитель скрылся, он выехал с парковочного кармана и поехал вслед за ним. Попытался он догнать горе-водителя или нет, пока загадка. Какие повреждения получила пенсионерка, также неизвестно. В ГУ МВД России по Иркутской области уточняют информацию по поводу этого происшествия.