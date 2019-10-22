СЕГОДНЯ 13:15 2019-10-22T13:15:06+03:00

Водитель, который сбил пенсионерку и проехал по ней, задержан в Ангарске. Фото: "ДТП 38RUS".

Изменить размер текста: A A

Полицейским удалось задержать водителя Suzuki Swift, который ранним утром, 21 октября сбил 64-летнюю пенсионерку во дворе дома №4, в 6-м микрорайоне Ангарска, и скрываясь, еще раз проехал по ней. Напомним, страшные кадры этого ДТП попали на камеры видеонаблюдения. Нарушитель, бросив женщину на асфальте, уехал и бросив машину, сбежал. Его нашли благодаря показаниям очевидцам.

- Им оказался 34-летний нигде не работающий местный житель, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Сейчас он помещен под административный арест на 15 суток. Вопрос о возбуждении уголовного дела будет рассмотрен после того, как станет известен вред, причиненный женщине. Автомобиль нарушителя помещен на штрафстоянку.

Добавим, что пострадавшая пенсионерка сейчас находится в больнице. По предварительной информации, у нее такие травмы как перелом голени, таза, черепно-мозговая травма.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="522" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/739342" frameborder="0"></iframe> В Ангарске водитель сбил пенсионерку, переехал ее и скрылся.Видео: "ДТП 38RUS"

ИСТОЧНИК KP.RU