2019-10-22T14:25:32+03:00
Происшествия

Трижды был судим за изнасилование: убийца 12-летней девочки из Читы получил пожизненный срок

Также преступник выплатит 5 миллионов рублей семье погибшей девочки
Любовь АРБАТСКАЯ
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Убийца 12-летней девочки из Читы получил пожизненный срок.Убийца 12-летней девочки из Читы получил пожизненный срок.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Страшная история убийства 12-летней школьницы потрясла Читу в прошлом году. Четыре дня в городе искали пропавшую девчушку, которая утром 18 октября пошла из дома в школу, но на уроках так и не появилась. Родители, узнав об этом, не на шутку забеспокоились. Ни друзья, ни знакомые не знали, где она может быть. На связь она не выходила.

Улицы прочесывали около тысячи волонтеров и правоохранителей, ребенка до последнего надеялись отыскать живой. Но, увы, школьницу нашли погибшей... Ее тело обнаружили на парковке.

"Кто убил девочку?" - гудел весь город. Подозреваемого задержали быстро, в ночь на 23 октября, при помощи сотрудников ОМОНа и Росгвардии. Им оказался сотрудник парковки, 45-летний мужчина, который там и работал, и жил. У преступника, к слову, за плечами уже была судимость, и не одна, а целых три... За изнасилование. На свободу мужчина вышел только в 2008 году.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Далее были судебные экспертизы, обыски, расследование... Мужчина отпирался до последнего, не хотел признавать вину.

- Провели в том числе комплексную стационарную психолого-психиатрическую экспертизу подсудимого в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени Сербского, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю. - Исследование подтвердило способность обвиняемого отдавать отчет своим действиям, значит, его возможно привлечь к уголовной ответственности.

И вот 22 октября убийца услышал приговор. Забайкальский краевой суд признал его виновным и приговорил к пожизненному заключению. Кроме того, преступник обязан выплатить семье девочки, с которой он расправился, 5 миллионов рублей компенсации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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