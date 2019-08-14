Таксист-убийца 9-летней школьницы из Братска получил 20 лет колонии

Суд вынес приговор по громкому делу об убийстве 9-летней девочки в Братске. Таксист, который расправился с ребенком, отправится в колонию строгого режима на 20 лет.

Напомним, страшное преступление потрясло город в июне 2018 года. Тогда школьница пропала посреди дня. Сначала зашла к своей маме на работу в магазин, подарила ей цветы, потом отправилась домой... Больше ее не видели. Через 10 дней поисков девочку нашли мертвой. Тело было закопано в лесу на окраине Братска. Тут же задержали и подозреваемого в жуткой расправе над ребенком - 44-летнего водителя такси.

Он пытался выкрутиться, давал сбивчивые показания. Но когда детектор лжи показал, что таксист врет, то сознался в убийстве. Выяснилось, что в тот день он обманом заманил девочку в машину. Лил дождь, и водитель предложил подвезти ее, чтобы она не мокла. Но по дороге свернул в свой гараж.

- Там он совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, - рассказывают в СУ СКР по Иркутской области. - Боясь, что девочка расскажет о случившемся, мужчина убил ее.

Следствие длилось больше года. Изначально для таксиста-убийцы запросили 23 года тюрьмы, а во время своего последнего слова изверг просил смягчить наказание. Его судили по статьям "убийство малолетней, совершенное с целью скрыть другое преступление", "насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".

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