"Таксисту-убийце дали мало": родители погибшей 9-летней девочки будут настаивать на пожизненном сроке

За убийство 9-летней девочки – 20 лет в колонии строгого режима. Такой приговор вынес суд 44-летнему таксисту из Братска за зверскую расправу над школьницей.

Напомним, эта страшная история потрясла город летом 2018-го. Днем 9 июня девочка пришла к маме на работу, в магазин, подарила ей цветы.

«Можно погулять?» - спросила она. Но мама велела идти домой - на улице лил сильный дождь. Тогда сибирячка и представить не могла, что видит дочку в последний раз…

Девочка послушно отправилась домой. На записях с камер видеонаблюдения видно, как школьница перебегает дорогу и идет в сторону подъезда. До него оставалось сделать каких-то 200-300 метров… А вскоре весь Братск вышел на поиски ребенка, она бесследно пропала! Город и окрестности прочесывали 10 дней подряд, но никакой зацепки.

- Следователи и полицейские обошли более тысячи домов, гаражных кооперативов, дачных участков, допросили около 500 человек, отсмотрели записи с десятков видеорегистраторов, - рассказывают в СУ СКР по Иркутской области. – И, наконец, вышли на след подозреваемого.

По кадрам, где в последний раз запечатлена девочка, вычислили всех прохожих и номера проезжающих машин. Их по очереди вызывали на допросы. Подозрение вызвал один таксист, который постоянно путался в показаниях. Проверили его слова на детекторе лжи – точно, врет! Юлить смысла не имело, и изверг сознался, что убил девочку. Сам показал место, где спрятал ее тело.

Тот роковой для ребенка день следователи воспроизвели по минутам. Выяснилось, что школьница, видимо, все-таки решила не идти сразу домой, как сказала мама, а прогуляться до парка «Металлургов». По дороге ее и заприметил таксист, который как раз высаживал пассажиров. Предложил ей: «Давай подвезу в парк, чего будешь мокнуть!». Девочка доверчиво села в машину к незнакомцу. Но поехали они совсем не в парк, а в гараж к мужчине. Там он надругался над ребенком, а потом испугался, что она обо всем расскажет родителям. И задушил. Тело закопал в лесу на окраине Братска.

Следствие длилось больше года. Вскрылись шокирующие подробности биографии таксиста-убийцы. Оказывается, в начале 2000-х годов его судили за избиение матери. Также о нем известно, что женат, воспитывает с супругой двоих детей.

Итак, следователи собрали достаточно доказательств вины таксиста, а экспертизы признали мужчину вменяемым. В итоге его судили по статьям "Убийство малолетней, совершенное с целью скрыть другое преступление", "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".

Генпрокурор запросил для таксиста-убийцы 23 года колонии. Два дня назад он сказал свое последнее слово перед оглашением приговора: попросил смягчить наказание. Суд, действительно, дал ему на три года меньше, чем запрашивалось. Почему? Трудно сказать. Родители школьницы будут обжаловать решение суда.

- Мы недовольны приговором, обязательно подадим апелляцию в течение 10 дней, - рассказывает «Комсомолке» адвокат родителей погибшей девочки Илья Полосин. – Будем настаивать на максимальном сроке наказания для убийцы - пожизненном заключении.

Кроме того, таксист обязан возместить родителям девочки 2 миллиона рублей за причинение морального вреда.

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