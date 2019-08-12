2019-08-12T06:56:28+03:00
Происшествия

Заманил в машину и изнасиловал: таксист-убийца 9-летней девочки из Братска попросил смягчить наказание

Суд вынесет приговор 14 августа, ему грозит до 23 лет за решеткой
Любовь АРБАТСКАЯ
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Таксист-убийца 9-летней девочки из Братска попросил смягчить наказание. Фото: СУ СК России по Иркутской области.Таксист-убийца 9-летней девочки из Братска попросил смягчить наказание. Фото: СУ СК России по Иркутской области.
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Таксист-убийца из Братска, который заманил 9-летнюю школьницу в машину, изнасиловал, а потом задушил, 12 июня во время своего последнего слова попросил смягчить ему наказание. На днях гособвинитель запросил для убийцы 23 года в колонии строгого режима.

Напомним, страшное преступление потрясло Братск в июне прошлого года. Алина Шакирова пропала посреди дня. Последней ее видела мама - девочка зашла к ней на работу в магазин, подарила цветы и ушла домой. Но по дороге она исчезла. Ребенка искали 10 дней. Нашли, увы, мертвой. Тело девочки было закопано в лесу на окраине Братска. Подозреваемого в страшной расправе, 44-летнего водителя такси, тут же задержали. Показания возможного убийцы проверили на полиграфе, и деваться ему уже было некуда - сознался во всех ужасах, которые сотворил над девочкой.

Мужчина рассказал, что подъехал к Алине посреди улицы, шел дождь. Он предложил подкинуть ее до парка - "мол, подвезу, чтобы не промокла!". Школьница села в машину. Но поехали они совсем не в парк, а в гараж к водителю. Там он изнасиловал девочку, а потом испугался, что его маленькая жертва обо всем расскажет дома. Изверг придушил ребенка, а тело закопал.

Расследование велось дольше года. Как рассказывал «Комсомолке» адвокат родителей девочки Илья Полосин, они вместе будут настаивать на пожизненном заключении преступника.

- Суд вынесет приговор таксисту совсем скоро - 14 августа, - добавил Илья Полосин.

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Следователи рассказали, как преступник заманил школьницу, а также некоторые шокирующие эпизоды из его биографии (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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