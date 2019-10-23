Лечение зубов под наркозом в Иркутске: детская стоматология, особенности, цены

Если вы действительно хотите, чтобы ваш ребенок имел здоровые крепкие зубы, к выбору детской стоматологии в Иркутске стоит подходить особенно внимательно. В Иркутске немало стоматологических клиник, предлагающих лечение детей, и все они стремятся так или иначе привлечь внимание пациентов.

При выборе внимательные родители оценивают не только ценовую категорию клиники, хотя это и важный вопрос. Переплачивать за лечение у многих горожан нет никакого желания, но и сильно экономить на здоровье детских зубов вряд ли кто-то будет. Важно наличие в клинике команды опытных врачей со специализацией именно в области детской и подростковой стоматологии, важно современное оборудование и качество используемых врачом материалов.

И еще один момент действительно важен: не будет ли посещение этой клиники стрессом для ребенка? Страх и боль, даже единожды испытанные малышом при лечении зубов, могут серьезно повредить ему в дальнейшей жизни. Вы ведь все встречали взрослых умных людей, которые всеми силами стараются оттянуть визит к стоматологу, так как не могут справиться с безотчетным страхом. Зубы у них, как правило, не в лучшем состоянии.

Фото: архив стоматологической клиники "Кристалл"

В семейной стоматологической клинике «Кристалл» всем родителям и детям, от малышей до подростков, гарантируют - больно и страшно не будет. Бесстрессовое лечение - принципиальный вопрос для врачей «Кристалла». Для того, чтобы даже самые серьезные лечебные манипуляции не причинили боли малышу, используется лечение детских зубов под седацией (или как привыкли говорить в обществе, «под наркозом», хотя это не одно и то же!).

Использование безопасных препаратов для седации позволяет добиться желаемого эффекта: снять стресс, страх и полностью успокоить напряженного ребенка. Детский стоматолог предложит малышу интересную игру: подышать в специальную маску, так похожую на маску настоящего летчика-истребителя. Расслабленный малыш легко переносит даже длительный процесс лечения, не испытывая дискомфорта. Под седацией, в отличие от классического наркоза, у ребенка «не отключается» сознание, малыш остается в создании, самостоятельно дышит, но стресса не испытывает и спокойно выполняет просьбы врача, и по завершении процесса лечения легко выходит из этого состояния (сразу после прекращение введения препарата). Доктор же получает возможность выполнять все лечебные манипуляции предельно точно и аккуратно.

За один-единственный прием можно пролечить все проблемные зубы (если есть такая необходимость). Надо подчеркнуть, что детские стоматологи «Кристалла» не просто знающие врачи с огромным опытом, но и отчасти детские психологи-практики. Маленького капризулю развеселят, почемучке ответят на все его вопросы, найдут контакт с застенчивым малышом - лечение зубов становится не страшным, даже интересным делом.

«Кристалл» – детская стоматология Иркутск, которую выбирают сердцем. Выбирая врача, мы стараемся оценить множество факторов, но в конечном итоге все-таки выбираем сердцем.

Врачи «Кристалла» настоятельно просят мам и пап не забывать: молочные зубы требуют не меньшей заботы, чем коренные. И кариес на молочных зубах способен развиваться стремительно - так что обязательно посещайте детского стоматолога хотя бы раз в 3-6 месяцев. В детской стоматологии «Кристалле» профилактические осмотры превращаются для ребенка в увлекательную игру - доктор разрешит все-все рассмотреть, даже даст потрогать все свои блестящие и такие интересные инструменты, расскажет истории про то, как беречь зубки и заботиться об их здоровье.

Все вопросы, связанные с лечением детских зубов (нужна ли седация или нет?), врач будет решать с родителями на первичном приеме.

Фото: архив стоматологической клиники "Кристалл"

Лечение под седацией рекомендуется в тех случаях, когда без него просто не обойтись: требуются длительные и болезненные манипуляции (например, нужно удалять несколько зубов, лечить сложный кариес или запущенный пульпит). Могут быть и особые показания к использованию медикаментозного сна: неврологические проблемы у ребенка, специфические аллергические реакции на местные анестетики. В любом случае, в «Кристалле» подход к ребенку всегда индивидуален и все особенности здоровья маленького пациента обязательно учитываются.

Цены на лечение детских зубов в условиях седации в Иркутске во всех клиниках города примерно одинаковы. Прайс на услуги можно изучить на сайте клиники, или получить всю интересующую вас информацию у администратора, просто позвонив в семейную стоматологическую клинику «Кристалл».

Контакты

Семейная стоматология Кристалл Иркутск, ул. Боткина 7/2, тел. +7 (3952) 50-52-03.

Сайт cristal-clinic.ru

На правах рекламы.