2019-10-25T19:38:33+03:00
Происшествия

Уголовное дело возбуждено по факту расстрела солдатом-срочником 8 сослуживцев в Забайкалье

Рядовой Рамиль Шамсутдинов хладнокровно расстрелял 6-х своих сослуживцев и 2-х офицеров
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Уголовное дело возбуждено по факту расстрела солдатом-срочником 10 сослуживцев в ЗабайкальеУголовное дело возбуждено по факту расстрела солдатом-срочником 10 сослуживцев в ЗабайкальеФото: Асхат БАРДЫНОВ
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Следственный комитет подключился к расследованию причин расстрела солдатом-срочником 10 сослуживцев в войсковой части №54160 в поселке Горный Забайкальского края. Напомним, 25 октября, около 18.15 20-летний рядовой Рамиль Шамсутдинов (его имя озвучил СК) хладнокровно расстрелял 6-х своих сослуживцев и 2-х офицеров. На месте погибли 7 человек, еще один позже скончался в госпитале. Еще два человека ранены.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц», - сообщили в СУ СК России. – Расследование продолжается.

Добавим, что трагедия произошла во время пересменки в комплексе военной подготовки, расположенном на территории военной части. Именно там парень сначала выстрелил в капитана, остальные легли на пол, однако солдат открыл огонь и по ним.

Что еще известно о стрелке? Солдат успел прослужить в части всего 4 месяца. Источник сообщает, что на допросе военнослужащий заявил, что не жалеет о поступке. В министерстве обороны России, уже назвали возможную причину расстрела. Это мог стать нервный срыв бойца после личных проблем, которые не связаны со службой в вооруженных силах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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