Черная пятница 2019 в Иркутске: когда стартуют грандиозные распродажи

Пожалуй, одним из самых полюбившихся сибиряками событий, перенятых у американцев, по праву может считаться Черная пятница 2019 в Иркутске. Это несколько дней грандиозных распродаж. Скидки в некоторых магазинах в это время могут достигать 70-90 %. Как вам такое? Отличная возможность сэкономить свой бюджет. Особенно если участь, что и новогодние праздники не за горами, а сани лучше готовить летом.

Куда идти

Черная пятница 2019 в Иркутске пройдет во всех крупных магазинах города. В это время все желающие смогут прикупить с большой скидкой практически все: начиная от крупной бытовой техники, заканчивая носками и зубной пастой. Не забывайте, что в скидки предоставляются в эти дни не только на товары первой необходимости. Вы можете побаловать себя флаконом дорогих духов или даже прикупить билеты в жаркие страны. Очень часто туристические агентства предлагают туры по сниженному тарифу. Совершенно точно в Иркутске к акции присоединятся все крупные торговые центры. О том, какую скидку предоставит каждый бутик, владельцы магазинов решают самостоятельно.

Да здравствует Интернет!

С приходом современных технологий, принимать участие в акции Черная пятница 2019 в Иркутске стало еще комфортнее и удобнее. Нет, конечно, если для вас очень важно увидеть, потрогать, примерить товар — смело отправляйтесь в бутики и торговые центры. Но если вы продвинутый пользователь Интернет-магазинов, у вас есть любимые сайты, если вы уже что-то давно присмотрели себе через Сеть, прочли все отзывы и решились, то Черная пятница 2019 в Иркутске будет для вас огромным подарком. Ведь сейчас зачастую, чтобы совершить покупку совершенно не нужно никуда ходить: пару кликов мышкой и выбранная позиция уже принадлежит вам.

Не забывайте, что Черная пятница 2019 в Иркутске пройдет и в онлайн-магазинахФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Совет от «КП»

Скидки, скидки, скидки! Когда приходишь в магазин, а отовсюду на вас «смотрят» ценники с перечеркнутыми цифрами и на порядок сниженной ценой — голова закружится. Легко потерять голову! Поэтому, пока еще есть время, составьте список необходимых вам вещей. Можете прямо записать на листке бумаге, в ежедневнике или блокноте, или даже создать заметку в телефоне с перечнем покупок. Если нужно обновить гардероб, прочтите парочку советов от стилистов. В Иркутске представителей этой профессии сейчас не мало.

Составьте несколько, как говорят знатоки моды, «капсул» - это вещи, которые можно сочетать с друг другом по разному, получая различные образы. Или удостоверьтесь все ли необходимые одежды есть у вас из базового гардероба, как правило это классические брюки, белая рубашка, водолазка и т. п. Так вы избежите покупок вещей, которые никогда не наденете. Чтобы не совершить покупки ради покупки стоит отнестись к составлению листа желаний ответственно.

Тоже самое рекомендуем сделать с перечнем подарков на Новый год. Прямо сейчас напишите имена друзей, родственников и коллег, в общем, всех, кого желаете одарить накануне торжества, напротив — примерные презенты, которым они будут рады. И тогда в погоне за скидками вы не наберете лишнего и, что не мало важно, ни про кого не забудете. Есть, конечно, еще приятный момент: если вы прикупите это все в праздник шопоголиков Черная пятница 2019 в Иркутске, не придется сломя голову носиться по магазинам в последние деньки перед новогодними каникулами.

Старт акции Черная пятница 2019 в Иркутске и по всей России: 28 ноября 2019

Окончание акции объявляют сами магазины, как правило Черная пятница длится не только один день, но и ближайшие выходные, то есть в этом году до 1 декабря.