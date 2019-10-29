Лечение ВИЧ-инфекции у детей: специалисты мирового уровня в Иркутске обменялись опытом

Более сотни медиков, психологов, социальных работников и педагогов, занимающихся оказанием помощи маленьким пациентам с вирусом ВИЧ, приехали в Иркутск, чтобы обменяться опытом и узнать о последних открытиях и разработках в этой сфере. С ними делились информацией о лечении ВИЧ-инфекции у людей ученые с мировым именем, приехавшие в Иркутск как из нашей страны, так и из стран Европы. Все они светила медицины, занимают верхние строчки глобальных научных рейтингов.

Фото: из архива ГБУЗ ИОЦ СПИД

- Я считаю, что нам в этом смысле очень повезло, нам есть у кого учиться, - поделилась с журналистами главный врач ГБУЗ «Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (Центр СПИД), главный специалист по ВИЧ Минздрава РФ по СФО Юлия Плотникова. - И мы должны стать, если можно так выразиться, ведущим регионом по оказанию медико-социальной помощи пациентам.

Фото: из архива ГБУЗ ИОЦ СПИД

Успехи есть. Иркутская область по праву может гордиться тем, что процент перинатальной передачи ВИЧ от матери ребенку снизился до 1,4%. И тут надо учесть, что в год на свет появляется более 800 малышей, у мам которых диагностирован ВИЧ. Много делается и для того, чтобы дети с таким диагнозом чувствовали себя уверенно. Кстати, первый специализированный кабинет по психологической поддержке детей и подростков с ВИЧ-инфекцией был создан именно в Иркутском областном Центре СПИД.

По данным Федерального регистра пациентов, на начало сентября в Иркутской области более 29,5 тысячи человек с диагнозом ВИЧ. Около 700 из них младше 18 лет. Если эти люди будут проходить лечение, то их жизнь будет такой же, как и у их здоровых сверстников. Доктора гарантируют.

Собравшиеся в Иркутске светила медицины побывали в Центре СПИД и других лечебных учреждениях, оценили высокий уровень здравоохранения в регионе и эффективность профилактических акций.

Фото: из архива ГБУЗ ИОЦ СПИД

- Это очень важный семинар для специалистов, который наверняка повлияет на эпидемический процесс в Иркутске, - считает руководитель «Пенты» в Италии Карло Джаквинто. - Могу также сказать, что мы видим весьма высокие результаты работы, которая здесь уже проводится. Мы слышали многочисленные доклады, видели уровень организации помощи людям, живущим с ВИЧ-инфекцией. Можно сказать, Иркутский областной Центр СПИД является не только одним из лучших в России, но и ведущим медицинским учреждением в глобальном масштабе, противостоящим пандемии.

Фото: из архива ГБУЗ ИОЦ СПИД

На семинаре, организованном Центром СПИД совместно с ЮНЭЙДС и Республиканской клинической инфекционной больницей Санкт-Петербурга, были детально рассмотрены имеющиеся щадящие схемы лечения антиретровирусной терапией детей школьного возраста, младенцев и беременных. Обсудили необходимость разработки новых схем лечения гепатитов В, С и туберкулеза, рассчитанных на детей, а также проблему эффективной диагностики.

- Сегодня необходимо делать акцент на том, чтобы заболевание выявлялось на уровне терапевтов и педиатров, а также на проведении массовых скринингов за пределами медицинских организаций, - считает руководитель отделения гепатологии МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, главный гепатолог Минздрава Московской области Павел Олегович Богомолов. - Должен быть универсальный доступ к диагностике и выявлению гепатитов. Данную методику активно применяет в своей практике Иркутский областной Центр СПИД. Следующим шагом должно стать внедрение доступной эффективной медицинской помощи в рамках ОМС. И главное - здесь не должно быть монополии: не менее 3 - 4 организаций должны иметь возможность лечения больных вирусным гепатитом С в рамках системы обязательного медицинского страхования.

Для детей, которые проходят лечение ВИЧ-инфекции в Центре СПИД и для их ровесников из других регионов страны были организованы психологические тренинги. Их учили жить с ВИЧ известные специалисты Европейской педиатрической сети Магда Конвей и Светлана Изамбаева.

СПРАВКА «КП»

В 2019 году Иркутский областной центр СПИД увеличил международное сотрудничество. Только объединение усилий и обмен лучшими мировыми технологиями, уверены в Центре СПИД, поможет быстрее затормозить эпидемию ВИЧ-инфекции в Иркутской области. Одна из главных целей медиков - обеспечить охват терапией 90% пациентов уже в 2020 году.

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