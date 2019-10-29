Льется золото рекой: как добывают золото в Иркутской области с применением новейших технологий

«Полюс» - крупнейший производитель золота в России - в Бодайбинском районе ведет добычу на золотоносных россыпях и разрабатывает Вернинское месторождение. Также на повестке у компании - освоение гигантского Сухого Лога - одного из крупнейших неразработанных месторождений золота в мире.

Как добывают золото в Иркутской области и что позволяет наращивать объемы производства, мы узнали, посетив предприятия «Полюса».

Поселок, из которого не хочется уезжать

Приезжая на предприятие, сначала попадаешь в вахтовый поселок «Полюс Вернинское», где постоянно живет около тысячи человек. Это сами работники горно-обогатительного комбината, подрядчики, обслуживающий персонал.

Работают здесь вахтовым методом, поэтому для предприятия принципиально важно было создать максимально комфортные условия. Девять общежитий, административные корпуса, спортивные площадки, столовая баня - все, чтобы полноценно жить, пусть и вдали от дома.

Помимо комфорта другой приоритет - безопасность. Все дороги асфальтированы, везде предупредительные знаки, напоминающие о правилах безопасности. В 2018 году на Вернинском ГОКе не было ни одного случая травматизма. Более того, внимательно следят и за здоровьем сотрудников. Медосмотр они могут проходить, не выезжая на большую землю: прямо в вахтовый поселок приглашают специалистов частной клиники с хорошим оборудованием.

Не забывают и о создании дружелюбной среды (хочется добавить городской, но ведь мы не в городе). В вахтовом поселке на постоянной основе работает ландшафтный дизайнер(!). Здесь есть все - клумбы, вазы, лавочки, даже фонтаны. А ночью в дополнение к базовому освещению зажигается еще и декоративная иллюминация. Есть здесь и скоростной мобильный интернет, хотя по дороге от города до поселка сотовая связь отсутствует вовсе.

За дружелюбную среду в вахтовом поселке отвечает ландшафтный дизайнер (!). Фото: архив компании «Полюс Вернинское»

И все это в 130 километрах от Бодайбо - города, который и сам по себе максимально удален от областного центра. В общем, это место меньше всего похоже на вахтовый поселок!

Когда машинами управляют не только люди

Следующая остановка - карьер, где добывается золотоносная руда. Масштабы впечатляют! И речь не только о самом карьере, но и о работающей здесь технике. Со смотровой площадки самосвалы кажутся совсем небольшими, однако впечатление обманчиво: диаметр колес около трех метров, грузоподъемность от 90 до 140 тонн (для сравнения: масса большинства легковых автомобилей до 2 тонн).

Экскаватор, который грузит руду в самосвалы, еще больше. Объем его ковша - 20 кубов. Три, четыре взмаха - и огромный самосвал, нагруженный доверху, может ехать. Управляет этой громадой всего один человек. Внутри кабины-комнаты светло, чисто, уютно работает кондиционер. С учетом того, что погода здесь бывает самая разная (зимой до -40), такой базовый комфорт начинаешь ценить особенно.

Не меньше размеров поражает и согласованность работы этих махин, а это одно из главных условий эффективности всего предприятия. Одновременно в карьере работает 16 самосвалов, 4 экскаватора и еще ряд другой техники. Человеку - или даже целой команде специалистов - эффективно контролировать все это практически невозможно. И здесь на помощь приходят высокие технологии.

В кабине машиниста экскаватора обращаем внимание на планшет, на котором отображаются планы работы. Это элемент внедренной системы управления горнотехническим транспортом Wenco. На всей технике установлены GPS-приемники, указывающие на точное расположение того или иного самосвала или экскаватора. Умная система собирает эти данные и фактически без участия диспетчера эффективно распределяет технику.

И о безопасности здесь тоже не забыли. Эта же система контролирует усталость водителя и нахождение человека в опасной зоне.

Из камней - в слитки

Добытую в карьере руду самосвалы доставляют на фабрику (ЗИФ), где извлекают золото. Цепочка огромных мельниц измельчает руду в пыль, из которой потом по нескольким технологическим схемам извлекают золото. Кульминация процесса - финальная плавка слитков. Раскаленный до 1000 и более градусов металл тонкой струйкой наполняет изложницы, чтобы застыть буквально за пару минут. Вес небольшого на вид слитка - 24 килограмма, золото ведь тяжелый металл.

Вернинскую ЗИФ запустили в 2011 году, и тогда за год на ней перерабатывалось 1,8 млн тонн руды. С тех пор здесь было реализовано несколько проектов расширения, и сегодня годовая производительность фабрики - порядка 3 млн тонн. Расширение не могло не сказаться на объемах производства. В прошлом году Вернинский ГОК побил еще один рекорд: компания выпустила порядка 7 тонн золота. За всю историю это самый высокий показатель по золоторудным компаниям Иркутской области.

Но на этом «Полюс» останавливаться не собирается. Сегодня на ГОКе полным ходом идут работы в рамках следующего этапа расширения производства - уже до 3,5 млн тонн руды. Завершение проекта ожидается в 2021 году, его реализация позволит ежегодно получать дополнительную тонну золота.

Люди - это главное

На сегодняшний день на Вернинском ГОКе работает чуть больше 1100 человек. Немного, с учетом масштабов предприятия. Поэтому «люди на вес золота» - выражение не образное. Сотрудникам гарантированы зарплата выше средней по области, хороший соцпакет и поддержка в сложных жизненных ситуациях. Для них проводят курсы повышения квалификации, поощряют тех, кто вносит хорошие идеи.

Игорь Цукуров, управляющий директор компании «Полюс Вернинское». Фото: архив компании «Полюс Вернинское»

- В основе любого успеха стоят конкретные профессионалы, - отмечает Игорь Цукуров, управляющий директор компании «Полюс Вернинское». - У нас здесь собралась настоящая команда, которая с каждым годом становится сильнее. Мы изучаем опыт других предприятий, развиваемся, что позволяет достигать высоких результатов.

Фундамент будущего роста

Побывали мы и на будущей площадке главного перспективного проекта «Полюса» в Иркутской области - Сухого Лога, одного из крупнейших в мире неразработанных месторождений золота и самых ожидаемых проектов последнего времени. К моменту, когда компания в 2017 году получила лицензию на Сухой Лог, многие в Иркутской области уже не верили, что этот проект когда-нибудь перейдет в активную фазу. Однако «Полюс» оперативно приступил к геологоразведке и к этой осени уже завершил масштабную (в общей сложности пробурили порядка 200 тыс. п.м.) программу бурения. Сейчас полученные в ходе кампании данные обрабатывают и анализируют в рамках дальнейшей проработки проекта.

Сухой Лог. Здесь будет одно из крупнейших золотодобывающих предприятий в России. Фото: архив компании «Полюс Вернинское»

- В 2026 году мы можем запустить производство, поэтому в 2023 году, по текущим оценкам, нужно будет приступать к строительству, - рассказал главный геолог Сухого Лога Геннадий Вурсий.

Окончательные параметры проекта еще предстоит определить. Однако масштаб очевиден уже сейчас. После выхода Сухого Лога на полною мощность объем годового производства золота здесь может составить почти 50 тонн.

Такое предприятие - это тысячи рабочих мест, масштабные налоговые отчисления, приход в регион целого ряда новых компаний-подрядчиков. Конечно, до старта производства предстоит сделать еще многое, но уже сейчас точно ясно: именно такой проект может вывести экономику Иркутской области на новый уровень.