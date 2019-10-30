2019-10-30T05:28:18+03:00
Общество

Тимофей Кургин: Рой Джонс приезжал в Сибирь в поисках нового Майка Тайсона

В минувший уик-энд бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший определил победителей его проекта "Путь к абсолютной победе"
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Тимофей Кургин: Рой Джонс приезжал в Сибирь в поисках нового Майка Тайсона.Тимофей Кургин: Рой Джонс приезжал в Сибирь в поисках нового Майка Тайсона.
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При поддержке Фонда развития регионов России +7 данный проект проходил сразу в двух регионах — в Иркутской области и Красноярском крае. С 15 сентября по 15 октября боксеры в возрасте от 10 до 17 лет должны были присылать видеоролики с фрагментами своих тренировок. 25 октября в Красноярке и 27 октября в Иркутске состоялись финалы, в рамках которых Рой Джонс-младший отобрал боксеров, которые продолжат свой путь уже в составе его команды.

«Наш фонд ставит перед собой цель, которая заключается в поиске и поддержке талантливых ребят, — говорит председатель попечительского совета Фонда +7 Тимофей Кургин. — Точно такую же задачу ставит перед собой Рой Джонс-младший. Он искал тех, с кем может продолжить дальнейшую работу. Думаю, всем известен пример Майка Тайсона, которого встреча с Мохаммедом Али в детстве вдохновила на занятия боксом. Здесь же у ребят была возможность не просто получить вдохновение от встречи с легендой, но и попасть к нему в команду. Когда мы впервые встретились с Роем, он сразу сказал, что ищет будущую звезду бокса. Так что можно смело сказать, что Рой Джонс приезжал в Сибирь в поисках нового Майка Тайсона. Нашел ли он его? Покажет время. Он уже взял в свою команду 20 человек, следующий этап для этих ребят — сборы в Москве в 2020 году».

ИСТОЧНИК KP.RU

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