2019-10-31T12:59:58+03:00
Общество

Пешеходные переходы, оборудованные светодиодами для любителей смартфонов, планируют установить у всех иркутских школ

Первый такой переход оборудовали в начале октября [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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И не надо поднимать головы, чтобы увидеть, какой горит – зеленый или красныйИ не надо поднимать головы, чтобы увидеть, какой горит – зеленый или красныйФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Наверняка вы не раз замечали таких пешеходов, которые, ступая на зебру со смартфоном в руках, даже не поднимают глаз от своего мобильного друга. И даже не следят за тем, что происходит вокруг; словно зомби, бредут через дорогу. А водителям ничего не остается, как взбодрить любителей гаджетов громким сигналом.

Специально для таких смартфономанов еще несколько лет назад в европейских части России начали устанавливать пешеходные переходы с вмонтированной светодиодной лентой. Принцип их работы прост: они проецируют на тротуар перед зеброй красную или зеленую полоску - в зависимости от сигнала электронного регулировщика. Благодаря этому пешеход, прилипший к экрану телефона прямо на ходу, увидит, какой сигнал сейчас на индикаторе. И даже головы поднимать не надо! В октябре этого года новинка добралась и до Иркутска. Продублировали световой полосой на тротуаре светофор, который находится на одном из самых загруженных перекрестков города – на пересечении улиц Урицкого и Карла Маркса.

- В крупных городах подобные переходы действительно появились уже давно, - рассказывает «КП-Иркутск» и. о. заместителя начальника ОГИБДД межмуниципального управления МВД России «Иркутское» Антон Куриленко. - И там удалось снизить аварийность с участием пешеходов.

Первый светофор оборудовали лентой на пересечении улиц Урицкого и Карла Маркса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первый светофор оборудовали лентой на пересечении улиц Урицкого и Карла Маркса.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кстати, светофор под ногами, как его уже прозвали горожане, может работать круглый год. Его не испугает ни сибирский мороз в -40 градусов, ни летний зной в +30. Кроме того, конструкция антивандальная - украсть ее или разбить не получится. А совсем скоро такие ноу-хау появятся и на других иркутских переходах.

- Точные адреса пока не известны, но планируем, что в 2020 году светодиодные ленты появятся рядом со школами и университетами, - говорит Антон Куриленко. - Все-таки там большое количество молодежи, которая зачастую и попадает в неприятные ситуации на дороге из-за пользования смартфонами. Ну и, конечно, не обойдем стороной самые аварийные перекрестки.

Добавим, что эту современную конструкцию полностью изготавливают в Иркутске. Ее стоимость не так высока. Например, чтобы оборудовать лентой три зебры на перекрестке Урицкого и Карла Маркса, потребовалось около 500 тыс. рублей. А вот оборудовать опоры светофоров неоновой подсветкой, которая привлекает внимание водителей издалека, даже при сильном дожде или тумане, в Иркутске пока не планируют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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