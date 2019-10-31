2019-10-31T06:37:19+03:00
Общество

«Усольский свинокомплекс» стал участником 5-го юбилейного фестиваля «Байкальские пельмени»

Вкусные пельмени «Сибирские» в народном голосовании победили в номинации «Хранители вкуса»
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«Усольский свинокомплекс» стал участником 5-го юбилейного фестиваля «Байкальские пельмени»«Усольский свинокомплекс» стал участником 5-го юбилейного фестиваля «Байкальские пельмени»Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Самое вкусное событие года «Комсомолка» провела в Сибэкспоцентре, где с 22 по 25 октября прошла «Агропромышленная неделя». Более 100 сельхозпредприятий Приангарья представили на выставке свои лучшие товары.

Народный фестиваль "Байкальские пельмени - 2019" СХПК Усольский свинокомплекс .

Наш партнер, крупный производитель продукции региона, «Усольский свинокомплекс» представил для дегустации свои вкусные пельмени «Сибирские». И в народном голосовании этот продут победил в номинации «Хранители вкуса».

Первый заместитель генерального директора СХПК «Усольский свинокомплекс» Павел Сумароков рассказал о достижениях 2019 года.

В день проведения фестиваля «Байкальские пельмени» «Усольский свинокомплекс» отметил 41 год. Дата серьезная и показательная. В советское время свинокомплекс был построен для выращивания 100 тысяч голов свиней в год, а сегодня это комплексное предприятие, которое производит более 20 тысяч тонн свинины в год, имеет собственный убойный цех, линии по производству колбасных изделий и полуфабрикатов, фирменную торгово-розничную сеть. Колбасы и мясопродукты «Усольского свинокомплекса» знает каждый житель Приангарья. В фирменных магазинах всегда (!) за вкусными пельменями, котлетами, голубцами и многими другими продуктами выстраиваются очереди. Так было и в этот раз на выставке «Агропромышленная неделя», где традиционно предприятие подвело итоги. А поделиться было чем.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Как сказал Павел Сумароков, первый заместитель генерального директора и председатель правления сельскохозяйственного производственного кооператива «Усольский свинокомплекс», за девять месяцев 2019 года удалось на 333 тонны увеличить объемы производства и реализации готовой продукции.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

- Сельскохозяйственный сезон был непростым, - говорит Павел Сумароков. - Шли сильные дожди, подтопило 11 муниципальных образований Приангарья. Тем не менее убрано 93% зерновых культур. «Усольский свинокомплекс» гордится показателями. По итогам 9 месяцев 2019 года прирост составил 8%, в денежном эквиваленте это более 100 миллионов рублей. Рады, что все больше и больше жителей Иркутской области отдают предпочтение нашей продукции.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Павел Сумароков отмечает, что наступает время, когда местные сельхозпроизводители могут позволить выпускать продукцию только высокого качества, что как раз в приоритете у «Усольского свинокомплекса». Широкий ассортимент продукции свинокомплекса состоит из 154 наименований колбасных изделий, мясных полуфабрикатов и полуфабрикатов в тесте; более 72 тонн готовых продуктов ежедневно отправляется в фирменные магазины региона. И все это вкупе с техническим перевооружением и внедрением современных технологий, без чего невозможно сегодня конкурировать на рынке.

- Продолжим совершенствоваться, а также расширять рынок сбыта, чтобы у каждого жителя региона была возможность приобрести нашу продукцию, - замечает заместитель генерального директора.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

«Усольский свинокомплекс» радует и новинками. Из недавних - колбасы «Валдайская» из нежирной свинины, «Закусочная» со свиным шпиком, сырокопченая «Пражская» - деликатесный мясной продукт. Не содержат сои и консервантов, используются только натуральные ингредиенты - сырье, выращенное в Приангарье. До нового года на прилавках магазинов появятся вареники с печенью - ароматные, вкусные и полезные. В ближайшем будущем планируется запустить вареники с картофелем и грибами. Продукт в стадии прохождения сертификации.

- Коллектив «Усольского свинокомплекса» слаженный и профессиональный, люди с большим производственным опытом работы, что и позволяет достигать высоких результатов - увеличивать объемы производства, проводить модернизацию, - заключает Павел Сумароков. - Хочу пожелать коллегам-селянам дальнейшего развития и процветания, успешной работы!

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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