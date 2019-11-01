2019-11-01T06:08:58+03:00
Общество

Преображение: «Комсомолка» выбирает иркутянок, которые хотят изменить себя

Конкурс мы приурочили ко Дню матери
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Преображение: «Комсомолка» выбирает иркутянок, которые хотят изменить себяПреображение: «Комсомолка» выбирает иркутянок, которые хотят изменить себяФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Мамы всегда в заботах, хлопот по дому много, и порой времени на себя любимую совсем нет. А так хочется выглядеть красивой, ухоженной, быть желанной и прекрасной! «Комсомолка» запускает новый проект «Моя прекрасная мама», и одно из его начинаний - фотоконкурс «Преображение».

Все, что от вас требуется, это всего лишь ваша мечта стать краше, изменить или улучшить свою внешность и не бояться перемен.

Условия участия просты: с 1 ноября 2019 года по 13 января 2020 года загружайте фото на сайт irk.kp.ru (форма загрузки ниже) или присылайте на электронный ящик school.kp@phkp.ru. Кстати, дети также могут загружать фото своих мамочек - отличный подарок, не правда ли?

Пользователи Интернета большинством голосов выберут леди, которая и получит возможность совершенно бесплатно получить шанс на преображение. Вторую участницу определит редакция «КП», а третью - наш генеральный спонсор.

Не забудьте к фото написать немного о себе и, главное, почему именно вы достойны победить, а значит, измениться.

15 января мы объявим тройку победителей. Ну а в награду их ждут салоны красоты, бутики, фитнес-центры (консультация по питанию), стоматологические клиники и другие удовольствия. И все это к 8 Марта - к Международному женскому дню. На бантик порадуем результатами - об этом красноречиво скажут фотографии до и после. Также мы подготовим для вас разные активности, а мама, которая преобразится больше всех и результат работы с которой будет особенно заметен, получит спецприз.

Напоминаем, от вас требуется только готовность к преображению, а еще к съемкам и интервью. А как же! Вы - звезда и достойны внимания!

Положение о проекте «Моя прекрасная мама»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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