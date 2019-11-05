Звездопад Леониды 2019 в Иркутске: когда и где можно загадать желание на "падающие звезды"

Облачность и снег могут помещать любителям астрономии увидеть "ноябрьский звездопад" Леониды 2019 в Иркутске. К облачности добавляется полнолуние, которое будет в первый день звездного дождя. Он начнется 12 ноября и продлится до конца месяца. 19 ноября обещают самую большую активность, до 15 падающих метеоров в час.

Для наблюдения за Леонидами, вам не понадобятся ни бинокли, ни телескопы. Но условие все же есть - нужно уехать подальше от софитов ночного Иркутска.

- В городе даже не все яркие звезды можно увидеть, не говоря уже о метеорах, - поясняет директор Астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев, - Если человек хочет понаблюдать за метеорным потоком Леониды, да и за любым другим метеорным потоком, ему нужно выбираться куда-то подальше от Иркутска, лучше за десятки километров. Чтобы огни ночного города не мешали. И тогда на черном небе можно видеть пролетающие искорки.

Чтобы сосчитать как можно больше "падающих звезд" , нужно не только выбраться за город, но и выбрать удачное время. Ученые говорят, что наибольшая активность метеорного потока отмечается под утро.

Для тех, кто хочет любоваться на Леониды в компании, можно отправиться в пригород. Парк поселка Мамоны в 18 километрах от города стал традиционным местом наблюдения для иркутских любителей астрономии.

- Мы отправимся в Мамоны 19 ноября, наблюдения начнем в пять часов утра, - рассказывает пресс-секретарь иркутского планетария Евгения Скареднева, - В эту ночь будет лучшая видимость. Кроме того, обещают максимальную активность до 15 метеоров в час.

Сам звездопад продлится до конца месяца, но после 19 ноября количество падающих метеоров пойдет на убыль.