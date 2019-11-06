2019-11-06T07:26:36+03:00
Спорт

Президент ХК «Байкал-Энергия» Виктор Захаров покинул свой пост

За пять лет работы Виктора Захарова «Байкал-Энергия» выиграла Кубок России и не раз становилась призером чемпионата России
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Президент ХК «Байкал-Энергия» Виктор Захаров покинул свой постПрезидент ХК «Байкал-Энергия» Виктор Захаров покинул свой постФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Новый сезон только начался, а в руководстве иркутского хоккейного клуба «Байкал-Энергия» произошли серьезные изменения. Свой пост покидает президент клуба Виктор Захаров. Об этом он сам сообщил на пресс-конференции, сразу после стартового матча нашей команды против «Уральского трубника», в котором наши парни одержали уверенную победу со счетом 6:0. Объяснил Виктор Захаров и причину своего ухода.

- Руководством клуба принято решение, что в клубе в этом году должности президента не будет, - говорит Виктор Захаров. – Поэтому, я хочу поблагодарить всех сотрудников команды, хоккеистов за эти прекрасные пять лет, что я проработал на этой должности. Также огромное спасибо иркутским болельщикам за поддержку. У нас достойная команда, продолжайте болеть за нее, приходите на стадион! У меня была цель завоевать с командой золотые медали, но не получилось. Уверен, что все у «Байкал-Энергии» впереди, и золото она обязательно возьмет!

Напомним, что в должности президента «Байкал-Энергии» Виктор Захаров проработал с 2014 года. За эти пять лет наша команда впервые в своей истории завоевала Кубок России (2015). Кроме того, бело-синие становились серебряными (2016, 2017) и бронзовыми призерами чемпионата России (2015, 2018).

Добавим, что Виктор Захаров не раз становился гостем программ на радио "Комсомольская правда" в Иркутске на 91,5 FM. Наш коллектив желает Виктору Захарову удачи и успехов в новых начинаниях!

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ХК "Байкал-Энергия"»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Локомотив - Ювентус 6 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 4 тура Лиги Чемпионов по футболу ЛЧ 2019/2020
Футбол, матч Локомотив - Ювентус 6 ноября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 22 октября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 4 тура Лиги Чемпионов по футболу ЛЧ 2019/2020
Спартак - Арсенал Тула 4 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 15 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Футбол, матч Спартак - Арсенал Тула 4 ноября октября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 4 ноября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 15 тура чемпионата России по футболу РПЛ [видео голов]
Новости 24
"Помогу получить инвалидность за вознаграждение": врача из Бодайбо будут судить за мошенничество
Братчанин стал лауреатом областного конкурса «Лучший ученик года»
Предприниматели Иркутской области получают деньги на развитие бизнеса
Руководитель УФАС по Иркутской области Александр Кулиш проведет личный прием предпринимателей в ТПП Восточной Сибири
Адвокат из Иркутской области задержан при перевозке оружия в республике Северная Осетия
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил обжаловать приговор сантехнику, которого обвиняли в гибели пенсионеров из Ангарска
Иркутянина, который напал с ножом на свою жену, задержали в Тулуне
Сто китайских компаний приняли участие в бирже контактов с производителями из Иркутской области
На Круглом столе в "Комсомолке" обсудят возможности реабилитации пострадавших на производстве
С первенства Европы иркутяне вернулись с золотыми медалями
Эвакуировали на вертолете: рыбаков спасли в Иркутской области
Охотника с татуировкой в виде котенка ищут в Иркутской области
ХК «Ермак» в овертайме проиграл «Зауралью» в выездном матче ВХЛ
Начали с победы: «Байкал-Энергия» всухую разгромила «Уральский трубник» в первом матче сезона
В Бурятии спасатели ищут трех рыбаков, которые пропали на Байкале
Позы, шаурма и чебуреки: эти блюда чаще всего заказывают на дом иркутяне