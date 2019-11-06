Президент ХК «Байкал-Энергия» Виктор Захаров покинул свой пост

Новый сезон только начался, а в руководстве иркутского хоккейного клуба «Байкал-Энергия» произошли серьезные изменения. Свой пост покидает президент клуба Виктор Захаров. Об этом он сам сообщил на пресс-конференции, сразу после стартового матча нашей команды против «Уральского трубника», в котором наши парни одержали уверенную победу со счетом 6:0. Объяснил Виктор Захаров и причину своего ухода.

- Руководством клуба принято решение, что в клубе в этом году должности президента не будет, - говорит Виктор Захаров. – Поэтому, я хочу поблагодарить всех сотрудников команды, хоккеистов за эти прекрасные пять лет, что я проработал на этой должности. Также огромное спасибо иркутским болельщикам за поддержку. У нас достойная команда, продолжайте болеть за нее, приходите на стадион! У меня была цель завоевать с командой золотые медали, но не получилось. Уверен, что все у «Байкал-Энергии» впереди, и золото она обязательно возьмет!

Напомним, что в должности президента «Байкал-Энергии» Виктор Захаров проработал с 2014 года. За эти пять лет наша команда впервые в своей истории завоевала Кубок России (2015). Кроме того, бело-синие становились серебряными (2016, 2017) и бронзовыми призерами чемпионата России (2015, 2018).

Добавим, что Виктор Захаров не раз становился гостем программ на радио "Комсомольская правда" в Иркутске на 91,5 FM. Наш коллектив желает Виктору Захарову удачи и успехов в новых начинаниях!