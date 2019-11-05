Начали с победы: «Байкал-Энергия» всухую разгромила «Уральский трубник» в первом матче сезона

СЕГОДНЯ 16:37 2019-11-05T16:37:05+03:00

Иркутяне забили в ворота первоуральцев по три мяча в каждом из таймов

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Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» сверхудачно начали новый сезон в российской Суперлиге. В первом матче наши парни уверенно обыграли «Уральский трубник» из Первоуральска со счетом 6:0.

Серьезную заявку на победу хозяева льда сделали еще в первом тайме, отправив в ворота первоуральцев три безответных мяча. Первый мяч нашей команды в сезоне, на 10-й минуте забил форвард Владислав Кузнецов. После этого голы на свой счет записали Денис Цыцаров и Вячеслав Вдовенко.

Во втором отрезке хоккеисты "Байкал-Энергии" порадовали 1200 зрителей на трибунах стадиона «Рекорд» еще тремя точными ударами. Отличились новый капитан команды Александр Егорычев, который был точен с 12-метрового штрафного удара, а также Иван Нечаев и Александр Баздырев. Гости распечатать ворота иркутского голкипера Григория Лапина так и не смогли.

Обыграв «Уральский трубник» иркутяне взяли у уральской команды реванш за поражение в бронзовой серии прошлого сезона. Следующий матч «Байкал-Энергия» проведет 8 ноября. На своем льду наша дружина примет грозный красноярский «Енисей».

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ИСТОЧНИК KP.RU